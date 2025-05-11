Запястье вместо процессора: ваше тело уже способно вычислять будущее

4:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте, что ваше тело способно решать сложнейшие вычислительные задачи без единого процессора или микросхемы.

Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Commons, the free media repository Киберпанк

Звучит как фантастика? Однако японскому учёному Йо Кобаяси удалось доказать обратное. В своей статье, опубликованной 20 марта в журнале IEEE Access, он раскрыл метод, позволяющий использовать человеческую ткань в качестве своеобразного биологического компьютера для обработки данных.

Суть открытия заключается в концепции "вычислений на основе резервуаров" (reservoir computing). Этот подход предполагает введение входных данных в сложную систему с множеством "узлов" или "измерений", где информация обрабатывается и интерпретируется для выделения ключевых показателей или прогнозирования будущих результатов. До недавнего времени в роли такой системы выступали преимущественно цифровые платформы, но Кобаяси доказал, что физические объекты, включая человеческие ткани, тоже могут справиться с этой задачей.

В своём эксперименте исследователь попросил участников сгибать запястья под разными углами. Затем с помощью ультразвука он получил снимки деформации мышц, вызванной этими движениями.

На основе полученных данных была создана компьютерная модель "физического резервуара", которая успешно имитировала нелинейные динамические системы при тестовых испытаниях. Секрет эффективности кроется в использовании поля деформации внутри мышцы для представления состояния резервуара. Благодаря нелинейности — когда входные данные влияют на "узлы" системы не напрямую, — сигналы преобразуются в многомерное пространство, что упрощает сложнейшие вычисления.

По мнению Кобаяси, это открытие открывает двери для создания носимых устройств нового поколения. В будущем наши собственные ткани могут стать удобным вычислительным ресурсом. Поскольку мягкие ткани распространены по всему организму, носимое устройство сможет передавать им часть вычислений, значительно повышая свою производительность. Учёный также предположил, что аналогичный подход можно применять в медицинских девайсах, системах жизнеобеспечения и других технологиях взаимодействия человека с машинами, используя тело как дополнительный вычислительный модуль.

Чтобы понять принцип работы резервуарных вычислений, часто приводят пример с "ведром воды". Представьте сеть ёмкостей, соединённых трубками разного диаметра. Если влить воду в одну из них, уровень жидкости в остальных изменится непропорционально: где-то вода поднимется, где-то выплеснется наружу, а потом частично вернётся. Эти колебания и есть способ "искажения" входного сигнала, генерации множества нелинейных характеристик.

Компьютер лишь считывает и интерпретирует результаты, словно делая выводы из сложной водной "симфонии". Примерно так работает и человеческая ткань: она вязкоупруга (как резина и густая жидкость одновременно) и обладает "памятью" о прошлых деформациях, что позволяет ей хранить и обрабатывать информацию.

Уникальные свойства биологических тканей — нелинейная реакция на напряжение и способность сохранять следы деформации — делают их пригодными для резервуарных вычислений. Это же свойство ранее использовали для прогнозирования хаотичных систем: погоды, цен на акции или качества воздуха. Анализируя предыдущие данные через "биологический резервуар", можно точнее предсказывать будущие показатели.

Сам Кобаяси подчёркивает, что его исследование — лишь первый шаг. Предстоит доказать работоспособность метода в реальных сценариях, а не только в контролируемых тестах. Однако даже сейчас очевидно: использование динамики человеческих тканей в вычислениях способно революционизировать носимые устройства, медицину и искусственный интеллект.

Уточнения

Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 герц.

