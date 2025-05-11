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Экологическая мина: человечество придумало, что делать с пластиком, но как это отразиться на нас

3:18
Наука

Человечество задыхается от пластикового мусора, но что, если самый обычный воздух сможет стать ключом к спасению планеты?

пластик
Фото: commons.wikimedia.org by Michal Maňas, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
пластик

Учёные Северо-Западного университета разработали революционный метод разложения пластиковых отходов, используя лишь влагу из атмосферы. Это не фантастика — эксперименты уже доказали: 94% пластика превращается в ценнейшее сырьё всего за четыре часа.

Проблема пластикового загрязнения достигла катастрофических масштабов. С 2000 года произведено больше полимеров, чем за всю предыдущую историю, а к 2050 году ежегодный выпуск пластика удвоится. Сегодня перерабатывается лишь 9% отходов — остальное гниёт на свалках, отравляет океаны и даже проникает в человеческий организм. Микропластик находят в мозге, лёгких, крови. Ситуация кажется безвыходной, но команда химиков нашла спасительную лазейку.

Секрет кроется в молибденовом катализаторе — редком серебристом металле, который в сочетании с активированным углём запускает "плавление" пластика. Исследователи нанесли эту смесь на ПЭТ (полиэтилентерефталат) — самый распространённый вид пластика, из которого сделаны бутылки, упаковка и синтетические ткани. Затем материал нагрели, а после вынесли на воздух.

Казалось бы, ничего особенного, но именно влага сыграла решающую роль. Под её воздействием химические связи ПЭТ разрушились, превратив отходы в два ценнейших вещества: терефталевую кислоту (ТФК) и ацетальдегид. Первый продукт — основа для производства нового пластика, тканей и плёнок, второй — важное промышленное сырьё.

Уникальность метода в том, что он работает без предварительной сортировки мусора. Когда учёные протестировали смесь на куче разных пластиков — бутылках, футболках, цветных упаковках — катализатор "атаковал" только полиэфиры, оставив остальные материалы нетронутыми. В итоге получился чистый бесцветный ТФК — готовый материал для вторичной переработки.

Руководитель проекта Йоси Кратиш признаёт: успех пришёл благодаря тонкому балансу. Если добавить слишком много воды, реакция срывается. Но вот парадокс — именно влага воздуха оказалась идеальным количеством. Ни больше ни меньше.

Сейчас команда готовится к следующему этапу — масштабированию технологии для промышленных гигантов. По подсчётам авторов исследования, такой подход не просто снизит пластиковое загрязнение, но и запустит экономику замкнутого цикла, где отходы становятся ресурсом. Первый автор работы, Навин Малик, уверен: это реальный шаг к "зелёному будущему", согласованный с законами природы.

Вдумайтесь: США — лидеры по производству пластикового мусора на душу населения, но перерабатывают лишь 5% отходов. Если новая технология приживётся, это станет переломным моментом. Пластиковые бутылки, пакеты и синтетические тряпки перестанут быть врагами экологии, а станут кладезем ценного сырья.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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