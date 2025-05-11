Подводный музей войны: ученые приоткрыли завесу тайны, что океан скрывал 80 лет

3:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах Тихого океана, на расстоянии 1600 километров от Гонолулу, лежит легендарный американский авианосец "Йорктаун", потопленный японской подводной лодкой 7 июня 1942 года.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Chrisi1964, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ затонувший корабль

Этот корабль стал символом переломного момента Второй мировой войны — сражения за Мидуэй, где США нанесли сокрушительный удар по японскому флоту. Более 80 лет "Йорктаун" хранил свои тайны на глубине 5500 метров, недосягаемой для человека. Но благодаря новейшим подводным роботам исследователи наконец приоткрыли завесу над его загадками.

Недавняя экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) преподнесла сенсацию: в ангаре авианосца обнаружен остов автомобиля Ford 1940-х годов, обшитый деревянными панелями. Это настоящий универсал Ford Super Deluxe "Вуди", чёрный красавец с благородной деревянной отделкой, некогда служивший, вероятно, штабным автомобилем военно-морских офицеров. Теперь его деревянная "одежда" истлела, но металлический скелет остался — как немое свидетельство былых сражений.

Автомобиль нашли на левом борту кормовой части ангарной палубы — огромного подземного гаража под лётной площадкой авианосца.

Что делал этот Ford на боевом корабле? Историки предполагают, что на нём могли передвигаться по палубе высшие офицеры, либо экипаж использовал его для хозяйственных нужд.

Рядом с машиной лежали останки трёх пикирующих бомбардировщиков Douglas SBD Dauntless — настоящая археологическая находка, ведь это первые военные самолёты со сражения за Мидуэй, обнаруженные под водой. Два из них, как выяснилось, приземлились на "Йорктауне" в тот роковой день, будучи подбитыми в воздушном бою, а третий был резервным бомбардировщиком самого авианосца.

Но автомобиль — не единственная неожиданность. Подводные роботы NOAA передали на поверхность уникальную фреску размером 42 на 12 футов (почти 13 на 4 метра), вручную нарисованную матросами на корпусе корабля.

Это настоящий морской комикс, рассказывающий о кругосветных странствиях "Йорктауна". Художники изобразили все ключевые маршруты корабля — от патрулей у берегов США до походов в Тихий океан. Эта фреска — не просто рисунок, а летопись гордости моряков за свой корабль и его роль в защите страны.

Руководитель экспедиции, морской археолог Филип Хартмайер, признаёт, что команда была поражена находкой Ford'а — казалось бы, что общего у океанского гиганта и старого автомобиля? Однако именно такие открытия доказывают: океан хранит миллионы тайн, и каждое глубоководное исследование переворачивает страницы истории. По словам Хартмайера, подобные погружения не просто воскрешают прошлое — они помогают человечеству осознать ценность неизведанного подводного мира.

"Йорктаун" был открыт ещё в 1988 году легендарным океанографом Робертом Баллардом (тот самый, кто нашёл "Титаник"), но только в 2023 году аппараты впервые детально "обследовали" корабль.

Теперь стало ясно: затонувший авианосец — это не просто металлолом, а подводный музей, хранящий хронику войны и мирных дней. Каждое новое открытие приближает нас к пониманию того, как был остановлен японский натиск на Мидуэй и почему эта битва изменила ход мировой истории.

Уточнения

"Йоркта́ун" - авианосец головной корабль своего типа.

