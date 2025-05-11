Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочешь жечь жир — заставь мышцы удивиться: 4 упражнения, которые сделают твою тренировку огненной
Яблоня не растет, а вы уже ждете урожай? Проверьте, что вы делаете не так
Смели за минуту и не оставили ни ложки — салат, который стал любимым на даче
Пара капель — и мотор живёт: какое масло умеет защищать, когда топливо враг
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Обезьяны и мы: эволюция дала ответ, но мы его не поняли
За миниатюрный домик около моря отдали более 25 млн: что кроется на 30 квадратах
Удивительный трюк, который спасет вашу швабру от гибели
Кадышева и юные сердца: Соседов вынес вердикт о внезапной любви поколения Z к певице

Подводный музей войны: ученые приоткрыли завесу тайны, что океан скрывал 80 лет

3:48
Наука

В глубинах Тихого океана, на расстоянии 1600 километров от Гонолулу, лежит легендарный американский авианосец "Йорктаун", потопленный японской подводной лодкой 7 июня 1942 года.

затонувший корабль
Фото: https://commons.wikimedia.org by Chrisi1964, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
затонувший корабль

Этот корабль стал символом переломного момента Второй мировой войны — сражения за Мидуэй, где США нанесли сокрушительный удар по японскому флоту. Более 80 лет "Йорктаун" хранил свои тайны на глубине 5500 метров, недосягаемой для человека. Но благодаря новейшим подводным роботам исследователи наконец приоткрыли завесу над его загадками.

Недавняя экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) преподнесла сенсацию: в ангаре авианосца обнаружен остов автомобиля Ford 1940-х годов, обшитый деревянными панелями. Это настоящий универсал Ford Super Deluxe "Вуди", чёрный красавец с благородной деревянной отделкой, некогда служивший, вероятно, штабным автомобилем военно-морских офицеров. Теперь его деревянная "одежда" истлела, но металлический скелет остался — как немое свидетельство былых сражений.

Автомобиль нашли на левом борту кормовой части ангарной палубы — огромного подземного гаража под лётной площадкой авианосца.

Что делал этот Ford на боевом корабле? Историки предполагают, что на нём могли передвигаться по палубе высшие офицеры, либо экипаж использовал его для хозяйственных нужд.

Рядом с машиной лежали останки трёх пикирующих бомбардировщиков Douglas SBD Dauntless — настоящая археологическая находка, ведь это первые военные самолёты со сражения за Мидуэй, обнаруженные под водой. Два из них, как выяснилось, приземлились на "Йорктауне" в тот роковой день, будучи подбитыми в воздушном бою, а третий был резервным бомбардировщиком самого авианосца.

Но автомобиль — не единственная неожиданность. Подводные роботы NOAA передали на поверхность уникальную фреску размером 42 на 12 футов (почти 13 на 4 метра), вручную нарисованную матросами на корпусе корабля.

Это настоящий морской комикс, рассказывающий о кругосветных странствиях "Йорктауна". Художники изобразили все ключевые маршруты корабля — от патрулей у берегов США до походов в Тихий океан. Эта фреска — не просто рисунок, а летопись гордости моряков за свой корабль и его роль в защите страны.

Руководитель экспедиции, морской археолог Филип Хартмайер, признаёт, что команда была поражена находкой Ford'а — казалось бы, что общего у океанского гиганта и старого автомобиля? Однако именно такие открытия доказывают: океан хранит миллионы тайн, и каждое глубоководное исследование переворачивает страницы истории. По словам Хартмайера, подобные погружения не просто воскрешают прошлое — они помогают человечеству осознать ценность неизведанного подводного мира.

"Йорктаун" был открыт ещё в 1988 году легендарным океанографом Робертом Баллардом (тот самый, кто нашёл "Титаник"), но только в 2023 году аппараты впервые детально "обследовали" корабль.

Теперь стало ясно: затонувший авианосец — это не просто металлолом, а подводный музей, хранящий хронику войны и мирных дней. Каждое новое открытие приближает нас к пониманию того, как был остановлен японский натиск на Мидуэй и почему эта битва изменила ход мировой истории.

Уточнения

"Йоркта́ун" - авианосец головной корабль своего типа.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Авто
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Шоу-бизнес
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Итоги недели. Зеленскому не нужен мир, переговоры РФ будет проталкивать через фронт Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Последние материалы
Не по одному, а по пять: хитрый способ посадки гладиолусов
Ремонт сделали, а стильно не стало? Эти детали выдают дешёвый интерьер
Расширенные поры не приговор — убери их с лица без косметолога
Не стейк и не жаркое, но вкус лучше: секрет — в грибном соусе
Мыльный удар по личинкам: как остановить жука без вреда для урожая
Расслабление, привязанность и чуть-чуть магии: что происходит, когда вы чешете кошке голову
Турпоток из России во Вьетнам взлетел на 110%: что стоит за этой цифрой
Ту-154, Ил-62 и Як-40. Легендарный авиапарк СССР
Желтизна на подушке — это не приговор! Секреты, о которых вы не знали
Новый нос, новые глаза, старое имя: каким может стать Highlander в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.