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Случайная находка в лесу открыла правду о бегстве от нацистов

3:55
Наука

В сердце Чехии, где Крконошские горы сливаются с польской границей, двое туристов случайно натолкнулись на клад, который, возможно, пролежал нетронутым более ста лет.

Сокровище
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сокровище

В лесу на холме Звичина, среди вековых деревьев и забытых троп, был обнаружен тайник, хранивший в себе настоящее сокровище — золотые монеты, драгоценные браслеты и табакерки на сумму свыше 340 000 долларов. Вес находки внушителен — около 6,8 килограммов чистого золота, аккуратно распределенного в двух контейнерах, спрятанных в каменном кургане.

По предварительным данным специалистов Музея Восточной Богемии в Градец-Кралове, коллекция включает 598 золотых монет, чеканенных в период с 1808 по 1915 год.

Среди них — редкие экземпляры Франции, Бельгии, Османской империи, России и бывшей Австро-Венгерской империи. Особый интерес вызывают австро-венгерские монеты со штампами 1921 года, выпущенные, предположительно, в сербских или боснийско-герцеговинских регионах. Эти отметки, по мнению нумизматов, позволяют предположить, что клад был захоронен значительно позже обозначенной на монетах даты.

Специалист по монетам Войтех Бралье считает, что временной промежуток, в котором следует искать историю тайника, охватывает период после Первой мировой войны. Клад пролежал в земле не менее века, но точную дату его захоронения еще предстоит установить. Важным аргументом стало наличие контрамарок — миниатюрных отметок на монетах, которые начали ставить уже после 1915 года.

Рядом с первой коробкой, буквально в трех футах от нее, туристы обнаружили металлическую шкатулку. Внутри оказались 10 золотых браслетов, 16 изящных портсигаров, цепочка, расческа и антикварная пудреница — все предметы изготовлены из желтого металла, вероятно, золотого сплава. Последний штамп на монетах датируется 1921 годом, что породило гипотезу о связи клада с трагическими событиями 1938 года.

Тогда нацистская Германия начала массовые преследования евреев и чешского населения. Из 118 000 евреев, проживавших в регионе, к концу войны осталось лишь 14 000 — остальные были вынуждены бежать, либо оказались в Терезиенштадтском гетто и Освенциме.

Однако не исключена и другая версия — захоронение клада в 1945 году, когда свыше 3 миллионов немцев были депортированы из Чехословакии по обвинениям в пособничестве нацистским преступникам. Археолог Мирослав Новак, курирующий дело, подчеркивает: список причин, по которым сокровище оказалось под землей, довольно широк. Это могла быть как предвоенная паника, так и денежная реформа, изменившая ценность золотых монет.

Новак обращает внимание на главное: люди прятали не просто деньги — они спасали золото как драгоценный металл. Номинальная стоимость монет не имела значения — будь то 5, 10 или 100 крон. В условиях хаоса сохранить слитки и золотые изделия означало сохранить жизнь.

Сейчас музейщики тщательно исследуют каждый предмет в поисках скрытых надписей, а архивисты изучают документы, чтобы связать сокровище с его таинственными владельцами. Тайна Звичины постепенно начинает раскрываться, но главные вопросы остаются: кто закопал этот клад и при каких обстоятельствах?

Уточнения

Крко́ноше — горный массив на территории Польши и Чехии, наиболее высокая часть Судет (высшая точка — гора Снежка, 1602 м). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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