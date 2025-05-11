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Google в осаде: один удар государства уничтожит любимый браузер миллионов

3:06
Наука

Антимонопольное расследование против Google, запущенное еще в 2020 году, выходит на новый виток: Министерство юстиции страны (DoJ) всерьез намерено раздробить технологического гиганта или хотя бы лишить его главного козыря — эксклюзивных соглашений с браузерами третьих сторон.

компьютер
Фото: wikipediа by Lee Campbell, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
компьютер

И если это случится, под ударом окажется не только сама Google, но и один из самых популярных браузеров мира — Mozilla Firefox.

Суть претензий Минюста проста: Google обвиняют в создании монополии на поиск и интернет-рекламу. Чтобы разрушить эту "крепость", ведомство предлагает радикальные меры.

В частности, разделение Android и Chrome (чтобы Google не мог продвигать свой поиск через предустановленные приложения) и разрыв соглашений с Apple, Mozilla и другими компаниями, благодаря которым Google остается поисковой системой по умолчанию в Safari, Firefox и десятках других браузеров.

Для Google это болезненный, но поправимый удар. Для Mozilla же — вопрос выживания. Финансовый директор организации, Эрик Мюльхайм, недавно признался на слушаниях: перспектива разрыва партнерства с Google его попросту "пугает". Почему? Все просто: 85% доходов Firefox (а это около 90% всей прибыли Mozilla) завязаны на том, что Google остается поисковиком номер один в браузере.

Исчезни эти деньги — и Mozilla придется масштабно сокращать расходы. В первую очередь пострадает разработка самого Firefox. Но это не самое страшное. Эрик Мюльхайм честно предупредил: если финансирование иссякнет, браузер потеряет свою привлекательность — обновления станут реже, функции беднее, а конкурировать с Chrome и Edge станет вовсе невозможно.

Казалось бы, выход есть: можно же переключиться на Bing от Microsoft? Увы, как раз тут-то и кроется загвоздка. Mozilla уже вела переговоры с Microsoft, но в нынешних условиях (когда Google выбивают с рынка) ценность такого партнерства рухнет. Все дело в том, что Bing генерирует гораздо меньше рекламного дохода, чем поисковик Google.

А это значит, что даже если Mozilla уговорит Microsoft сделать Bing поисковой системой по умолчанию в Firefox, денег от этого будет едва ли не в разы меньше.

Парадокс ситуации в том, что государство, пытаясь разрушить монополию Google, может ненароком убить… независимый Firefox. Ведь без гарантированного партнерства Mozilla рискует остаться без главного источника жизни — а значит, браузер, который многие считали альтернативой Chrome, просто перестанет развиваться. Пока все решения остаются на уровне предложений — Минюст лишь продолжает рассматривать дело.

Но если эти меры все-таки примут, цифровая экосистема лишится сразу двух столпов: безусловного лидера в лице Google и его единственного серьезного соперника — Mozilla Firefox.

Уточнения

Mozilla Firefox — свободный браузер на движке Gecko, разработкой и распространением которого занимается Mozilla Corporation.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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