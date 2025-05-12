Сингулярности не существует? Физики разоблачают центр чёрной дыры

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Сингулярность и горизонт событий — два понятия, без которых трудно представить классическую черную дыру. Но что, если они вовсе не обязательны?

Фото: commons.wikimedia.org by Gribkov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Черная дыра в центре нашей галактики, альтернативная обработка

Уже более ста лет физики рассматривают черные дыры через призму общей теории относительности. Согласно решению Карла Шварцшильда, в самом центре черной дыры — сингулярность, где масса сосредоточена в бесконечно малой точке. За горизонтом событий — область, из которой ничто не может выбраться, даже свет.

Однако такие экстремальные условия ставят под сомнение применимость теории Эйнштейна: что происходит с материей внутри, понять невозможно.

Новый взгляд на космических гигантов

Современные физики начинают сомневаться: может, сингулярности и горизонты событий — вовсе не обязательные компоненты? На международной конференции в Институте фундаментальной физики Вселенной (Италия, ноябрь 2024) обсуждались альтернативные модели черных дыр, и по ее итогам появился обзор, систематизирующий подходы к так называемым «несингулярным» черным дырам.

Ученые выделяют два типа таких объектов:

Регулярные черные дыры (regular black holes) — сохраняют внешний облик классических, включая горизонт событий. Однако в центре вместо сингулярности — ядро с конечной плотностью или даже червоточина. Горизонт событий может быть временным или нестабильным.

(regular black holes) — сохраняют внешний облик классических, включая горизонт событий. Однако в центре вместо сингулярности — ядро с конечной плотностью или даже червоточина. Горизонт событий может быть временным или нестабильным. Имитаторы черных дыр (black hole mimickers) — лишены и горизонта событий, и сингулярности. Это гипотетические структуры вроде гравастаров или проходимых червоточин. Внешне они напоминают черные дыры, но внутреннее устройство у них совершенно иное.

Проблема верификации

Теория — это хорошо, но как доказать существование таких объектов? Пока что — никак. Даже снимки сверхмассивных черных дыр и данные о гравитационных волнах не позволяют однозначно отделить классическую модель от альтернатив.

Но надежда есть. Исследователи предлагают обращать внимание на эхосигналы в гравитационных волнах (особенно при слиянии объектов), а также изучать излучение вещества, падающего в центр: всплески, задержки, изменения поляризации света могут выдать «подделку».

«Регулярные черные дыры и имитаторы — это не просто абстракции. Это попытка по-новому взглянуть на гравитацию и материю в самых экстремальных условиях», — отмечают авторы исследования.

Без сингулярности, но с горизонтом

Существуют и такие модели, где сингулярность устраняется, а горизонт событий сохраняется. Один из примеров — работы физика Николая Горькавого. Он предлагает, что даже в рамках известных законов природы можно обойтись без бесконечно плотных точек.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий.

