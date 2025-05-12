Планеты-бродяги хранили тайну: учёные раскрыли, что было с ними раньше

Космос полон сюрпризов. Среди них — свободноплавающие планеты, странствующие по галактике в одиночестве, без звезды, которую можно было бы назвать домом. С 1990-х годов астрономы открыли сотни таких миров. Большинство из них — гиганты, сопоставимые с Юпитером. Но есть и более скромные по размеру — их просто труднее заметить в темноте Вселенной.
Происхождение этих космических странников до сих пор вызывает споры. Основные гипотезы две:
Свежие наблюдения склоняются ко второй версии. Особенно часто такие планеты находят в молекулярных облаках — местах рождения новых звезд.
Группа ученых из Университета Шеффилда внимательно изучила туманность Ориона — яркую и плотную "звездную колыбель" в 1300–1600 световых годах от Земли. И обнаружила кое-что удивительное: некоторые из планет-сирот существуют парами.
Минимальное расстояние между такими компаньонами — 28 астрономических единиц (примерно как от Солнца до Нептуна), а максимальное — 384 единицы.
Но, как считают исследователи, это лишь редкие уцелевшие дуэты. Остальные рассыпались: в насыщенной среде туманности многие пары слишком слабо притягивались друг к другу и быстро распались.
Интересно, что звезды тоже чаще всего формируются не поодиночке. Двойные, тройные и даже более сложные системы — обычное дело. Так почему бы не предположить, что некоторые двойные планеты-сироты — это неудавшиеся двойные звезды, которым просто не хватило массы?
Звезда́ - массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.
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