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Планеты-бродяги хранили тайну: учёные раскрыли, что было с ними раньше

2:02
Наука

Космос полон сюрпризов. Среди них — свободноплавающие планеты, странствующие по галактике в одиночестве, без звезды, которую можно было бы назвать домом. С 1990-х годов астрономы открыли сотни таких миров. Большинство из них — гиганты, сопоставимые с Юпитером. Но есть и более скромные по размеру — их просто труднее заметить в темноте Вселенной.

Блуждающая планета
Фото: Веб-сайт НАСА
Блуждающая планета

Как появляются планеты-сироты

Происхождение этих космических странников до сих пор вызывает споры. Основные гипотезы две:

  • Их могли выбросить из родной системы из-за гравитационных конфликтов с другими телами.
  • Они могли сразу сформироваться отдельно, минуя стадию привязанности к звезде.

Свежие наблюдения склоняются ко второй версии. Особенно часто такие планеты находят в молекулярных облаках — местах рождения новых звезд.

Загадка из туманности Ориона

Группа ученых из Университета Шеффилда внимательно изучила туманность Ориона — яркую и плотную "звездную колыбель" в 1300–1600 световых годах от Земли. И обнаружила кое-что удивительное: некоторые из планет-сирот существуют парами.

Минимальное расстояние между такими компаньонами — 28 астрономических единиц (примерно как от Солнца до Нептуна), а максимальное — 384 единицы.

Но, как считают исследователи, это лишь редкие уцелевшие дуэты. Остальные рассыпались: в насыщенной среде туманности многие пары слишком слабо притягивались друг к другу и быстро распались.

Возможно, они могли стать звездами

Интересно, что звезды тоже чаще всего формируются не поодиночке. Двойные, тройные и даже более сложные системы — обычное дело. Так почему бы не предположить, что некоторые двойные планеты-сироты — это неудавшиеся двойные звезды, которым просто не хватило массы?

Уточнения

Звезда́ - массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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