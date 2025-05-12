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Вены и артерии больше не вырезают — теперь их печатают

2:08
Наука

Можно ли напечатать кровеносный сосуд на 3D-принтере так, чтобы он заменил настоящий? Учёные из Йельского университета ответили на этот вопрос утвердительно — и это может перевернуть кардиохирургию.

Врачи
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Врачи

Чем плохи нынешние трансплантаты

Сегодня врачи используют два основных варианта: синтетические материалы и аутологичные (выращенные из клеток пациента) трансплантаты.

Но у первых есть существенные ограничения:

  • Подходят только для крупных сосудов (от 6 мм).
  • Повышенный риск тромбов.
  • Нередко — структурные поломки.
  • Возможны утечки и заражения.

А второй путь требует сложных операций, которые в 30% случаев заканчиваются неудачей.

Как работает новая технология

Йельские биоинженеры пошли по иному пути. Они создали "биочернила" из гладкомышечных клеток и фибробластов крыс, смешав их с гидрогелем. Эту смесь загрузили в 3D-биопринтер. Печать происходила на вращающемся металлическом стержне, что помогло сформировать трёхмерную структуру сосуда.

Проверка на прочность

Эксперимент провели на двух группах из 20 крыс-самцов. В контрольной группе была сделана лишь пункция сосуда, а в экспериментальной — вживлена напечатанная аорта.

Результат удивил: у подопытных не возникло осложнений. Только одна крыса погибла от ишемии, не связанной с качеством трансплантата.

Почему это важно

Новая методика позволяет создавать сосуды любой длины и диаметра — быстро и точно. Коллаген в составе гидрогеля снижает риск деформации, а клетки для печати можно брать от донора, не обязательно самого пациента. Это даёт шанс при лечении атеросклероза и диабетической стопы.

Вывод

Биопечать становится мощным инструментом в регенеративной медицине. И возможно, в скором будущем мы забудем о синтетике и сложных операциях: 3D-принтер заменит скальпель и иглу.

Уточнения

Трансплантация - в медицине пересадка какого-либо органа или ткани, например, почки, сердца, печени, лёгкого, костного мозга, стволовых гемопоэтических клеток, волос.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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