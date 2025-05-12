Звук вместо пальца: как работает сенсорный экран нового поколения

Сенсорные экраны давно стали частью повседневной жизни — мы пользуемся ими на телефонах, терминалах, медицинском оборудовании. Но представьте, что такой экран должен работать не в тёплом офисе, а на буровой вышке или в шахте. Здесь пыль, влага, постоянные вибрации. В таких условиях даже самые надёжные устройства начинают "сбоить".
Традиционные технологии — резистивные и ёмкостные — страдают от множества ограничений. Резистивные работают от любого прикосновения, но быстро изнашиваются. Ёмкостные — более надёжные, но "не дружат" с перчатками и водой. А ещё все они плохо переносят внешние воздействия: механические повреждения, грязь, конденсат.
Учёные из Пермского Политеха нашли элегантное решение: использовать звук. Их прототип экрана распознаёт касание по тому, как звуковая волна распространяется по поверхности. Достаточно всего трёх микрофонов, чтобы понять, где именно произошло нажатие — с точностью до миллиметра.
"Система не зависит от внешних датчиков, устойчива к пыли и воде. А благодаря всего трём микрофонам её можно внедрить в недорогие устройства", — объясняет Алексей Козин, аспирант и ассистент кафедры "Автоматика и телемеханика".
Для достижения такой точности исследователи создали уникальную численную модель. Она не только "переводит" звук в координаты, но и делает это быстро — за 2-4 цикла расчётов. Оптимальное размещение микрофонов — по углам экрана, образуя прямоугольный треугольник.
"Мы смогли достичь погрешности менее 0,1 мм. При этом, если задать начальную точку в центре экрана, вычисления проходят особенно эффективно", — рассказывает профессор Владимир Фрейман, доктор технических наук.
Новое решение открывает широкие перспективы. Устройства на его основе можно будет использовать в промышленности, на транспорте, в робототехнике, даже в космосе — везде, где важны точность и надёжность.
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