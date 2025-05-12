Эти микроповреждения укрепляют протез и продлевают его жизнь — но как

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Имплантаты из углеродного композита, которые сегодня активно применяются при эндопротезировании тазобедренного сустава, обладают неожиданным преимуществом. Хотя повреждения материала кажутся минусом, именно они помогают имплантату быстрее и надежнее срастаться с костью.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Simon Fraser University, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ импланты

Почему мы теряем здоровье суставов

С возрастом суставы, особенно тазобедренный, подвергаются значительному износу. После 40 лет регенерация костной ткани замедляется. У женщин это связано с дефицитом эстрогена, у мужчин — тестостерона. Гормональный дисбаланс нарушает работу остеобластов — клеток, формирующих костную ткань, — и запускает процессы, ведущие к остеопорозу.

Как работает углеродный протез

Современные углерод-углеродные имплантаты не растворяются, не вызывают воспаления и не деформируются внутри организма. Их особенность — пористая структура, формируемая кристаллитами. При нагрузках, например, при беге, на поверхности возникают микроповреждения, которые играют важную роль.

Тромбоциты на помощь

Поврежденная поверхность взаимодействует с кровью: притягивает тромбоциты и белок фибриноген. Это ускоряет образование сгустка — первого этапа остеоинтеграции, когда организм начинает воспринимать имплантат как часть себя.

Цифровое моделирование: заглянем внутрь

Исследователи Пермского Политеха создали цифровую модель таза, бедра и самого протеза. С помощью Ansys Material Designer они рассчитали, как повлияет проникновение костных клеток в поры материала на прочность всей конструкции. Полученная карта распределения напряжений позволила оценить, как усиливается протез после его "обрастания" костью.

Новый сосудистый каркас

После того как остеобласты проникают в структуру имплантата, начинается ангиогенез — формирование сосудов, питающих новую ткань. Далее — белковая сцепка, сгусток, костно-углеродный каркас. В итоге материал частично восстанавливает свою упругость, а повреждения перестают распространяться.

"Моделирование показало: после остеоинтеграции зоны с высокими напряжениями сокращаются в 5,5 раза. Это позволяет пациенту активнее двигаться и дольше обходиться без повторной замены сустава", — пояснил Вячеслав Шавшуков, к. ф.-м.н., доцент кафедры механики композиционных материалов и конструкций.

Биология на службе механики

Это открытие особенно важно для активных людей: даже если материал протеза повреждается, организм может сам "залатать" его с помощью собственных клеток, улучшая при этом прочность и срок службы имплантата.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in "в" + plantare "сажать"), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

