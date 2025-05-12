Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это не посудомоечная машина — это ваш новый кухонный психотерапевт
Николь Кидман сбросила 20 лет за один вечер — благодаря этой стрижке
Разоблачение бытовой привычки, из-за которой ломаются посудомойки
Болгария ждёт: новая экотропа обещает незабываемые впечатления — раскройте тайны древности
Три напитка, которые делают с организмом то, на что кремы не способны
Пока все вспоминали Барановскую, у Аршавина родилась дочь — и крестил её Кержаков
Жить в своё удовольствие: когда долги за ЖКХ у зазвездившихся превышают шестизначные суммы
Аромат ванили и жареного теста: эти пончики превращают кухню в сказку
Четыре выходных подряд в июне: как будут отдыхать россияне

Эти микроповреждения укрепляют протез и продлевают его жизнь — но как

2:53
Наука

Имплантаты из углеродного композита, которые сегодня активно применяются при эндопротезировании тазобедренного сустава, обладают неожиданным преимуществом. Хотя повреждения материала кажутся минусом, именно они помогают имплантату быстрее и надежнее срастаться с костью.

импланты
Фото: https://commons.wikimedia.org by Simon Fraser University, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
импланты

Почему мы теряем здоровье суставов

С возрастом суставы, особенно тазобедренный, подвергаются значительному износу. После 40 лет регенерация костной ткани замедляется. У женщин это связано с дефицитом эстрогена, у мужчин — тестостерона. Гормональный дисбаланс нарушает работу остеобластов — клеток, формирующих костную ткань, — и запускает процессы, ведущие к остеопорозу.

Как работает углеродный протез

Современные углерод-углеродные имплантаты не растворяются, не вызывают воспаления и не деформируются внутри организма. Их особенность — пористая структура, формируемая кристаллитами. При нагрузках, например, при беге, на поверхности возникают микроповреждения, которые играют важную роль.

Тромбоциты на помощь

Поврежденная поверхность взаимодействует с кровью: притягивает тромбоциты и белок фибриноген. Это ускоряет образование сгустка — первого этапа остеоинтеграции, когда организм начинает воспринимать имплантат как часть себя.

Цифровое моделирование: заглянем внутрь

Исследователи Пермского Политеха создали цифровую модель таза, бедра и самого протеза. С помощью Ansys Material Designer они рассчитали, как повлияет проникновение костных клеток в поры материала на прочность всей конструкции. Полученная карта распределения напряжений позволила оценить, как усиливается протез после его "обрастания" костью.

Новый сосудистый каркас

После того как остеобласты проникают в структуру имплантата, начинается ангиогенез — формирование сосудов, питающих новую ткань. Далее — белковая сцепка, сгусток, костно-углеродный каркас. В итоге материал частично восстанавливает свою упругость, а повреждения перестают распространяться.

"Моделирование показало: после остеоинтеграции зоны с высокими напряжениями сокращаются в 5,5 раза. Это позволяет пациенту активнее двигаться и дольше обходиться без повторной замены сустава", — пояснил Вячеслав Шавшуков, к. ф.-м.н., доцент кафедры механики композиционных материалов и конструкций.

Биология на службе механики

Это открытие особенно важно для активных людей: даже если материал протеза повреждается, организм может сам "залатать" его с помощью собственных клеток, улучшая при этом прочность и срок службы имплантата.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in "в" + plantare "сажать"), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Домашние животные
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал Аудио 
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Садоводство, цветоводство
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Разоблачение бытовой привычки, из-за которой ломаются посудомойки
Болгария ждёт: новая экотропа обещает незабываемые впечатления — раскройте тайны древности
Три напитка, которые делают с организмом то, на что кремы не способны
Пока все вспоминали Барановскую, у Аршавина родилась дочь — и крестил её Кержаков
Жить в своё удовольствие: когда долги за ЖКХ у зазвездившихся превышают шестизначные суммы
Аромат ванили и жареного теста: эти пончики превращают кухню в сказку
Четыре выходных подряд в июне: как будут отдыхать россияне
Перемирие без поддержки: Европа осталась одна после заявления Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.