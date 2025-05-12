Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто поддержка: Украина стала интересна США благодаря редкоземельным металлам
Ошибка, которая губит чеснок на корню — плохой сосед на грядке
Повышенный НДФЛ принёс в бюджет 38 миллиардов — кто заплатил больше всех
Джордж Клуни 15 лет борется с последствиями малярии: как болезнь изменила жизнь актёра
Женщина или мужчина: кого кошка считает своим ночью
Как превратить 251 л.с. в 249 и сэкономить кучу денег на налоге
11 табу перед визитом к косметологу — не нарушай, если хочешь результат, а не раздражение
Жечь мосты — не выход: вот почему Россия платит взносы WADA даже во время санкций
Разве вода из-под крана безопасна? Вот что важно знать перед каждым глотком

Комбинация двух факторов повышает риск рака на 273%

2:50
Наука

Можно ли предотвратить одну из самых распространённых форм онкологии у женщин? Новое исследование международной группы онкологов наглядно показало: да, но только если учесть сочетание нескольких факторов.

4 стадия рака груди
Фото: commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
4 стадия рака груди

Что повышает риск

Ранее учёные уже говорили, что избыточный вес у женщин в зрелом возрасте повышает вероятность развития рака груди после менопаузы. При этом ранние первые роды, напротив, снижают риск. Но что произойдёт, если оба этих фактора действуют одновременно?

Ответ дали данные 48 417 женщин, участвовавших в исследовании британского проекта PROCAS (2009-2015 годы). Все участницы прошли скрининг молочных желез, их средний возраст составлял 57 лет, а индекс массы тела — 26,3, что уже выходит за пределы нормы (норма — до 24,9). Женщин также попросили вспомнить свой вес в 20 лет, чтобы оценить прибавку массы за жизнь.

Цифры, которые пугают

За 6,4 года наблюдений у 1702 участниц диагностировали рак молочной железы. Анализ показал: женщины, родившие первого ребёнка поздно (после 30 лет) или не рожавшие вообще и при этом набравшие более 30% веса с молодости, болели в 2,73 раза чаще, чем те, кто родил до 30 лет и поправился менее чем на 5%.

Как влияет возраст первых родов

Интересный факт: чем раньше женщина рожала впервые, тем больше была склонна набирать вес с возрастом. Каждый год "запаздывания" с родами добавлял в зрелости 0,21 кг, но даже это не отменяло положительного эффекта раннего материнства в плане онкологического риска.

Почему важен комплексный подход

"Наше исследование подтвердило: ожирение значительно повышает риск рака груди. А ранние роды — наоборот, снижают. Но, к сожалению, одно не компенсирует другое", — подчёркивают онкологи.

С учётом полученных данных врачи рекомендуют внимательно следить за состоянием женщин, которые поздно стали матерями и к тому же сильно прибавили в весе. Контроль массы тела и физическая активность — по-прежнему главные союзники в профилактике онкологических заболеваний.

Масштаб проблемы

Рак молочной железы остаётся одним из самых частых онкозаболеваний в мире. По данным ВОЗ, только в 2022 году диагноз услышали 2,3 миллиона женщин, а 670 тысяч умерли.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Садоводство, цветоводство
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Грунтовые воды отступили: как одно дерево изменило весь участок
Последние материалы
Разве вода из-под крана безопасна? Вот что важно знать перед каждым глотком
Подсыпал удобрение — получил засохшие листья: как не угробить рассаду
Россия планирует стать главным поставщиком газа в страны Азии
Судьба Nissan решится в ближайшие месяцы: что станет с заводами компании
Не витамины и не генетика: вот что реально продлевает жизнь
Это не посудомоечная машина — это ваш новый кухонный психотерапевт
Николь Кидман сбросила 20 лет за один вечер — благодаря этой стрижке
Эти микроповреждения укрепляют протез и продлевают его жизнь — но как
Разоблачение бытовой привычки, из-за которой ломаются посудомойки
Болгария ждёт: новая экотропа обещает незабываемые впечатления — раскройте тайны древности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.