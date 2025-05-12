Комбинация двух факторов повышает риск рака на 273%

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли предотвратить одну из самых распространённых форм онкологии у женщин? Новое исследование международной группы онкологов наглядно показало: да, но только если учесть сочетание нескольких факторов.

Фото: commons.wikimedia.org by www.scientificanimations.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 4 стадия рака груди

Что повышает риск

Ранее учёные уже говорили, что избыточный вес у женщин в зрелом возрасте повышает вероятность развития рака груди после менопаузы. При этом ранние первые роды, напротив, снижают риск. Но что произойдёт, если оба этих фактора действуют одновременно?

Ответ дали данные 48 417 женщин, участвовавших в исследовании британского проекта PROCAS (2009-2015 годы). Все участницы прошли скрининг молочных желез, их средний возраст составлял 57 лет, а индекс массы тела — 26,3, что уже выходит за пределы нормы (норма — до 24,9). Женщин также попросили вспомнить свой вес в 20 лет, чтобы оценить прибавку массы за жизнь.

Цифры, которые пугают

За 6,4 года наблюдений у 1702 участниц диагностировали рак молочной железы. Анализ показал: женщины, родившие первого ребёнка поздно (после 30 лет) или не рожавшие вообще и при этом набравшие более 30% веса с молодости, болели в 2,73 раза чаще, чем те, кто родил до 30 лет и поправился менее чем на 5%.

Как влияет возраст первых родов

Интересный факт: чем раньше женщина рожала впервые, тем больше была склонна набирать вес с возрастом. Каждый год "запаздывания" с родами добавлял в зрелости 0,21 кг, но даже это не отменяло положительного эффекта раннего материнства в плане онкологического риска.

Почему важен комплексный подход

"Наше исследование подтвердило: ожирение значительно повышает риск рака груди. А ранние роды — наоборот, снижают. Но, к сожалению, одно не компенсирует другое", — подчёркивают онкологи.

С учётом полученных данных врачи рекомендуют внимательно следить за состоянием женщин, которые поздно стали матерями и к тому же сильно прибавили в весе. Контроль массы тела и физическая активность — по-прежнему главные союзники в профилактике онкологических заболеваний.

Масштаб проблемы

Рак молочной железы остаётся одним из самых частых онкозаболеваний в мире. По данным ВОЗ, только в 2022 году диагноз услышали 2,3 миллиона женщин, а 670 тысяч умерли.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

