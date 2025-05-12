Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей
Уклад отшельников: как выживают люди на самом изолированном острове на планете?
Грибы без леса: как на даче вырастить настоящие белые
Лимонная кислота против старого антифриза: народный способ работает
Хищник не прощает паники: как остаться человеком, когда встречаешь дикого зверя
Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально
США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?
Покупки до начала ремонта обернутся головной болью — как избежать
Кофе допил — грядку накормил: зачем гущу рассыпать на даче

Женщины страдают от тяжёлой болезни чаще мужчин — даже если никогда не курили

2:42
Наука

Пока общество уверено, что главный виновник проблем с дыханием — курение, наука говорит об обратном. Новое исследование поставило под сомнение старые представления и выявило неожиданный риск для женщин.

Больные лёгкие
Фото: cdc.gov by [email protected], https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больные лёгкие

ХОБЛ преследует женщин чаще, чем мужчин

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) считается тяжёлым заболеванием дыхательной системы. До сих пор основным фактором её развития считалось курение. Однако свежие данные говорят: даже если женщина не притрагивалась к сигарете, она всё равно имеет на 62% выше риск заболеть ХОБЛ по сравнению с мужчиной.

"Даже если женщины никогда не курили, они на 62% чаще становились жертвами ХОБЛ, а для пробовавших сигареты женщин этот риск был на 43% выше аналогичного показателя для мужчин", — указывается в исследовании.

Что выяснили американские учёные

Анализ, проведённый под руководством Александра Штайнберга, доцента Университета штата Вашингтон, основывался на данных проекта National Health Interview Survey, который собирает информацию о здоровье американцев с 1957 года.

Участниками исследования стали 23 тысячи человек старше 40 лет. Учитывались не только данные о заболеваниях, но и привычки — включая уровень потребления табака.

Цифры, которые шокируют

Исследование выявило, что:

  • ХОБЛ диагностировали у 16% курящих женщин и только у 11% мужчин с аналогичной привычкой.
  • Среди тех, кто никогда не курил, болезнь выявлялась у 3% женщин — вдвое больше, чем у мужчин (1,5%).
  • С учётом всех сопутствующих факторов, общее число заболевших женщин оказалось на 49% выше, чем мужчин.

Что это меняет

Эти выводы заставляют врачей и учёных пересмотреть подход к профилактике и лечению ХОБЛ. Ведь если дело не только в табаке, значит, есть другие — пока не изученные — причины женской уязвимости.

Исследователи подчёркивают, что понимание этих механизмов поможет создать более точные диагностические методы и эффективные способы лечения.

Что такое ХОБЛ и почему она опасна

ХОБЛ — это болезнь, при которой лёгкие теряют способность полноценно насыщать кровь кислородом. Возникает из-за хронических воспалений и сужения дыхательных путей.

По прогнозам ВОЗ, уже к 2030 году ХОБЛ выйдет на третье место среди причин смерти по всему миру.

Уточнения

Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых рыб (двоякодышащих, кистепёрых и многопёровых).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук
Авто
От них бегут даже перекупы: машины, которые никто не хочет брать с рук Аудио 
Упражнение, которое высушивает талию — без фитнеса и тренажёров
Новости спорта
Упражнение, которое высушивает талию — без фитнеса и тренажёров Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи? Игорь Буккер Электричка ЭР2. Легенда пригородных перевозок СССР Дмитрий Плотников
Пора прощаться с вредной микроволновкой: замените её этим прибором
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Последние материалы
Одна банка тунца и 15 минут — закуска, которая удивит гостей
Уклад отшельников: как выживают люди на самом изолированном острове на планете?
Грибы без леса: как на даче вырастить настоящие белые
Лимонная кислота против старого антифриза: народный способ работает
Хищник не прощает паники: как остаться человеком, когда встречаешь дикого зверя
Ваша покупка может оставить токсичный след — буквально
США и Китай договорились о сокращении дефицита: что изменится в мировой экономике?
Покупки до начала ремонта обернутся головной болью — как избежать
Женщины страдают от тяжёлой болезни чаще мужчин — даже если никогда не курили
Кофе допил — грядку накормил: зачем гущу рассыпать на даче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.