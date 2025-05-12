Женщины страдают от тяжёлой болезни чаще мужчин — даже если никогда не курили

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Пока общество уверено, что главный виновник проблем с дыханием — курение, наука говорит об обратном. Новое исследование поставило под сомнение старые представления и выявило неожиданный риск для женщин.

ХОБЛ преследует женщин чаще, чем мужчин

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) считается тяжёлым заболеванием дыхательной системы. До сих пор основным фактором её развития считалось курение. Однако свежие данные говорят: даже если женщина не притрагивалась к сигарете, она всё равно имеет на 62% выше риск заболеть ХОБЛ по сравнению с мужчиной.

"Даже если женщины никогда не курили, они на 62% чаще становились жертвами ХОБЛ, а для пробовавших сигареты женщин этот риск был на 43% выше аналогичного показателя для мужчин", — указывается в исследовании.

Что выяснили американские учёные

Анализ, проведённый под руководством Александра Штайнберга, доцента Университета штата Вашингтон, основывался на данных проекта National Health Interview Survey, который собирает информацию о здоровье американцев с 1957 года.

Участниками исследования стали 23 тысячи человек старше 40 лет. Учитывались не только данные о заболеваниях, но и привычки — включая уровень потребления табака.

Цифры, которые шокируют

Исследование выявило, что:

ХОБЛ диагностировали у 16% курящих женщин и только у 11% мужчин с аналогичной привычкой.

Среди тех, кто никогда не курил, болезнь выявлялась у 3% женщин — вдвое больше, чем у мужчин (1,5%).

С учётом всех сопутствующих факторов, общее число заболевших женщин оказалось на 49% выше, чем мужчин.

Что это меняет

Эти выводы заставляют врачей и учёных пересмотреть подход к профилактике и лечению ХОБЛ. Ведь если дело не только в табаке, значит, есть другие — пока не изученные — причины женской уязвимости.

Исследователи подчёркивают, что понимание этих механизмов поможет создать более точные диагностические методы и эффективные способы лечения.

Что такое ХОБЛ и почему она опасна

ХОБЛ — это болезнь, при которой лёгкие теряют способность полноценно насыщать кровь кислородом. Возникает из-за хронических воспалений и сужения дыхательных путей.

По прогнозам ВОЗ, уже к 2030 году ХОБЛ выйдет на третье место среди причин смерти по всему миру.

Уточнения

Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых рыб (двоякодышащих, кистепёрых и многопёровых).

