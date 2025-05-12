Женщины страдают от тяжёлой болезни чаще мужчин — даже если никогда не курили

Пока общество уверено, что главный виновник проблем с дыханием — курение, наука говорит об обратном. Новое исследование поставило под сомнение старые представления и выявило неожиданный риск для женщин.
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) считается тяжёлым заболеванием дыхательной системы. До сих пор основным фактором её развития считалось курение. Однако свежие данные говорят: даже если женщина не притрагивалась к сигарете, она всё равно имеет на 62% выше риск заболеть ХОБЛ по сравнению с мужчиной.
"Даже если женщины никогда не курили, они на 62% чаще становились жертвами ХОБЛ, а для пробовавших сигареты женщин этот риск был на 43% выше аналогичного показателя для мужчин", — указывается в исследовании.
Анализ, проведённый под руководством Александра Штайнберга, доцента Университета штата Вашингтон, основывался на данных проекта National Health Interview Survey, который собирает информацию о здоровье американцев с 1957 года.
Участниками исследования стали 23 тысячи человек старше 40 лет. Учитывались не только данные о заболеваниях, но и привычки — включая уровень потребления табака.
Исследование выявило, что:
Эти выводы заставляют врачей и учёных пересмотреть подход к профилактике и лечению ХОБЛ. Ведь если дело не только в табаке, значит, есть другие — пока не изученные — причины женской уязвимости.
Исследователи подчёркивают, что понимание этих механизмов поможет создать более точные диагностические методы и эффективные способы лечения.
ХОБЛ — это болезнь, при которой лёгкие теряют способность полноценно насыщать кровь кислородом. Возникает из-за хронических воспалений и сужения дыхательных путей.
По прогнозам ВОЗ, уже к 2030 году ХОБЛ выйдет на третье место среди причин смерти по всему миру.
Лёгкие (лат. pulmones, др.-греч. πνεύμων) — органы воздушного дыхания у всех млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, большинства земноводных, а также у некоторых рыб (двоякодышащих, кистепёрых и многопёровых).
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