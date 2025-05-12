Необычный метод очистки Черного моря — как он работает и почему всех удивил

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли справиться с последствиями разлива нефтепродуктов, не прибегая к агрессивной технике и химии? Учёные МГУ уверены — да.

Фото: commons.wikimedia.org by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рыболовная сеть

Что предложили в МГУ

На химическом факультете МГУ нашли способ очистки дна Черного моря от мазута, не нарушая экосистему. Метод основан на естественной аэрации — процессе насыщения воды кислородом. Как поясняет Степан Калмыков, научный руководитель факультета и вице-президент РАН, эта технология уже проходит проверку в реальных морских условиях.

"Дно — это самая проблематичная вещь. Сейчас ожидается нагрев и диспергирование фрагментов мазута. Их нужно поднять на поверхность, чтобы собрать. Мы предложили метод естественной аэрации, и он уже проходит тестирование", — сообщил Калмыков.

Почему это важно

С наступлением тепла остатки мазута на дне начинают распадаться, отравляя воду. Чтобы этого избежать, их поднимают вверх и собирают с поверхности. Такой подход позволяет минимизировать вред для морской флоры и фауны.

Работа на всех фронтах

Вопрос ликвидации последствий разлива контролирует правительственная комиссия, в работе которой участвуют представители РАН. Каждую неделю проходят заседания с участием ведущих учёных.

Ранее в Анапе состоялась встреча вице-премьера Дмитрия Чернышенко с разработчиками решений по очистке моря. Там были представлены роботы, абсорбенты и биоразлагаемые препараты — целый арсенал против экологической катастрофы.

Под водой — новая угроза

Помимо мазута, на дне всё ещё лежат обломки судов, внутри которых может быть ещё столько же топлива, сколько уже попало в воду. Их подъём — следующий критически важный этап.

"Сейчас главная задача — поднять обломки судов. Внутри них может быть мазут. Его надо откачать аккуратно, чтобы не допустить новой утечки", — подчеркнул Калмыков.

По его словам, технологии и оборудование для этого уже есть — дело за реализацией.

Уточнения

Аэра́ция (от греч. ἀήρ - "воздух") — естественное проветривание, насыщение воздухом, кислородом (организованный естественный воздухообмен).

