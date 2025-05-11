Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медуза Горгона: то, что ученые предлагают сделать с дронами — повергает в шок
Румяна на полмиллиона: США снова начали зарабатывать на российской красоте
Билли Джоэл отмечает юбилей: 75 лет легенде, изменившей рок-музыку
Сосед завёл собаку — и вы теперь не спите? Вот как решить проблему без скандала
Мозг против болезни: какой стиль жизни даёт фору старению
Десерт за 5 минут: итальянский лимонный крем, который покорит всех
ТОП-5 самых неприхотливых мотоциклов СССР
Упражнения для всего тела: фулбади — метод, проверенный временем
ТОП-5 самых вкусных мясных блюд от бабушек СССР

Современный, красивый, не дорогой: прочитай эту статью перед покупкой нового телевизора

3:49
Наука

Загадка телевизионных технологий: что скрывается за модным термином "mini-LED" и почему это изменит ваш просмотр навсегда.

Много телевизоров
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Много телевизоров

Выбирая новый телевизор, мы сталкиваемся с десятками непонятных аббревиатур — LED, LCD, OLED, QLED… Но в последнее время маркетологи подкинули нам ещё одну головоломку: mini-LED. Звучит как незначительное обновление, но на деле это революция в мире изображения.

Чтобы разобраться, начнём с главного: практически все современные ЖК-телевизоры — это LED-дисплеи. Да, даже если вы покупали "просто LCD", с вероятностью 99% внутри пряталась LED-подсветка. Суть в том, что классический жидкокристаллический слой (LCD) сам по себе не излучает свет — ему нужна "зажигалка" позади. Обычно это белые светодиоды, свет которых проходит через матрицу, цветные фильтры и превращается в картинку.

Теперь о главном отличии mini-LED от обычного LED. Представьте комнату, освещённую десятком лампочек. Если это одна мощная лампа в углу (аналог Edge-Lit LED), свет распределяется кое-как: где-то ярко, где-то — полумрак. Чуть лучше, когда лампочек много и они равномерно развешаны по потолку (Full-Array LED) — так делают большинство среднеценовых телевизоров. Но настоящий прорыв — когда вместо ламп тысячи крошечных светодиодных огоньков, каждый из которых управляется отдельно (вот она, магия mini-LED).

Вернёмся к технической кухне. Обычные LED-телевизоры используют три типа подсветки:

  • Edge-Lit — дешёвый вариант с диодами по краям экрана. Свет "плывёт", порой засвечивая тёмные зоны.
  • Full-Array LED — светодиоды рассредоточены по всей площади, уже лучше, но редко когда их больше 100-200 штук.
  • Mini-LED — новое поколение. Диоды мельче 0,2 мм, их можно втиснуть тысячами на один экран.

Конкретный пример: 65-дюймовый Sony Bravia Mini-LED хвастается более 1500 зонами локального затемнения. Это значит, что каждый "световой островок" отвечает лишь за 1 см² изображения. Хотите чёрный фон с яркими звёздами? Пожалуйста: где надо темно — светодиоды гаснут, где надо блестеть — вспыхивают на максимум.

Но зачем всё это, если есть OLED? Там ведь каждый пиксель светится сам, как миниатюрная лампочка. Ответ прост:

  • OLED боится "выгорания" (остаточные изображения меню, логотипов каналов). Это бич всех органических светодиодов.
  • ЖК с mini-LED не страдает от этого, ибо подсветка неорганическая, долговечная.
  • Зато mini-LED выдаёт запредельную яркость — в 2-3 раза выше, чем у OLED. Хотите телевизор для светлой гостиной с солнечными окнами? Это к ним.
  • Ну и цена: хороший OLED всё ещё стоит как крыло самолёта, тогда как mini-LED — уже массовый продукт.

Случайно ли, что на World Display Industry Conference 2022 китайская BOE презентовала не просто телевизор, а 34" монитор с mini-LED: разрешение WQHD, 165 Гц, отклик 1 мс, контрастность 100 000:1 и сертификат HDR1000? Это не просто железка — это будущее компьютерных мониторов и ТВ. Три года назад такие параметры казались фантастикой.

Уточнения

Светодиодная подсветка (LED-подсветка) — неизображающая оптическая система, использующая в качестве источника света светодиоды.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сергей Соседов обвинил Цискаридзе в незаслуженной ТЭФИ: я бы вёл программы лучше
Российский шоу-бизнес
Сергей Соседов обвинил Цискаридзе в незаслуженной ТЭФИ: я бы вёл программы лучше Аудио 
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Красота и стиль
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Советские грузовики на экспорт: чем удивлялся третий мир Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Волга, которая могла стать Мерседесом: как почти вышел люкс по-советски
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
ТОП-5 самых вкусных мясных блюд от бабушек СССР
70-летний Кевин Костнер замечен с таинственной красавицей в элитном клубе Лос-Анджелеса
Не наждачка, а шёлк: что нужно знать, прежде чем тронуть ретинол
Дети в восторге, родители спокойны: пошаговый план для семейного путешествия мечты
Россия теряет газовый рынок: Европа делает ставку на СПГ из США и Африки
Советские грузовики на экспорт: чем удивлялся третий мир
Задумайтесь, почему собака лает без видимой причины — ответы удивят вас
Овощи из-под снега: что не выкапывают до морозов, а собирают в ноябре с удовольствием
Современный, красивый, не дорогой: прочитай эту статью перед покупкой нового телевизора
Выписка детей из квартиры: где подстерегают подводные камни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.