Современный, красивый, не дорогой: прочитай эту статью перед покупкой нового телевизора

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Загадка телевизионных технологий: что скрывается за модным термином "mini-LED" и почему это изменит ваш просмотр навсегда.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Много телевизоров

Выбирая новый телевизор, мы сталкиваемся с десятками непонятных аббревиатур — LED, LCD, OLED, QLED… Но в последнее время маркетологи подкинули нам ещё одну головоломку: mini-LED. Звучит как незначительное обновление, но на деле это революция в мире изображения.

Чтобы разобраться, начнём с главного: практически все современные ЖК-телевизоры — это LED-дисплеи. Да, даже если вы покупали "просто LCD", с вероятностью 99% внутри пряталась LED-подсветка. Суть в том, что классический жидкокристаллический слой (LCD) сам по себе не излучает свет — ему нужна "зажигалка" позади. Обычно это белые светодиоды, свет которых проходит через матрицу, цветные фильтры и превращается в картинку.

Теперь о главном отличии mini-LED от обычного LED. Представьте комнату, освещённую десятком лампочек. Если это одна мощная лампа в углу (аналог Edge-Lit LED), свет распределяется кое-как: где-то ярко, где-то — полумрак. Чуть лучше, когда лампочек много и они равномерно развешаны по потолку (Full-Array LED) — так делают большинство среднеценовых телевизоров. Но настоящий прорыв — когда вместо ламп тысячи крошечных светодиодных огоньков, каждый из которых управляется отдельно (вот она, магия mini-LED).

Вернёмся к технической кухне. Обычные LED-телевизоры используют три типа подсветки:

Edge-Lit — дешёвый вариант с диодами по краям экрана. Свет "плывёт", порой засвечивая тёмные зоны.

Full-Array LED — светодиоды рассредоточены по всей площади, уже лучше, но редко когда их больше 100-200 штук.

Mini-LED — новое поколение. Диоды мельче 0,2 мм, их можно втиснуть тысячами на один экран.

Конкретный пример: 65-дюймовый Sony Bravia Mini-LED хвастается более 1500 зонами локального затемнения. Это значит, что каждый "световой островок" отвечает лишь за 1 см² изображения. Хотите чёрный фон с яркими звёздами? Пожалуйста: где надо темно — светодиоды гаснут, где надо блестеть — вспыхивают на максимум.

Но зачем всё это, если есть OLED? Там ведь каждый пиксель светится сам, как миниатюрная лампочка. Ответ прост:

OLED боится "выгорания" (остаточные изображения меню, логотипов каналов). Это бич всех органических светодиодов.

ЖК с mini-LED не страдает от этого, ибо подсветка неорганическая, долговечная.

Зато mini-LED выдаёт запредельную яркость — в 2-3 раза выше, чем у OLED. Хотите телевизор для светлой гостиной с солнечными окнами? Это к ним.

Ну и цена: хороший OLED всё ещё стоит как крыло самолёта, тогда как mini-LED — уже массовый продукт.

Случайно ли, что на World Display Industry Conference 2022 китайская BOE презентовала не просто телевизор, а 34" монитор с mini-LED: разрешение WQHD, 165 Гц, отклик 1 мс, контрастность 100 000:1 и сертификат HDR1000? Это не просто железка — это будущее компьютерных мониторов и ТВ. Три года назад такие параметры казались фантастикой.

Уточнения

Светодиодная подсветка (LED-подсветка) — неизображающая оптическая система, использующая в качестве источника света светодиоды.

