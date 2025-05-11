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Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду

3:05
Наука

Глобальное потрясение: океаны преподнесли неожиданный сюрприз, который грозит перевернуть все наши представления о климате.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Сколько бы мы ни были наслышаны о стабильном росте уровня моря из года в год, события 2024 года заставили содрогнуться даже видавших виды специалистов из НАСА. Оказалось, что повышение уровня воды в мировом океане произошло с такой стремительностью, что все существующие прогнозы были буквально разбиты вдребезги.

Согласно обнародованным данным, ученые прогнозировали увеличение уровня моря на скромные 0,43 сантиметра, но реальность превзошла все ожидания — фактический рост составил 0,59 см.

На первый взгляд, разница не столь велика, однако в контексте глобальных климатических процессов эта цифра приобрела масштабы настоящей катастрофы. Стоит отметить, что подобные предсказания строятся на показаниях пяти спутников, чьи измерения традиционно считаются наиболее точными, с минимальной погрешностью.

В НАСА констатируют: до недавнего времени главными виновниками роста уровня моря считались тающие ледники — на них приходилось около двух третей общего повышения. Но последние данные заставляют пересмотреть этот тезис.

Оказывается, львиная доля недавнего прироста (две трети) пришлась вовсе не на ледяные щиты, а на банальное тепловое расширение воды. Ведь всем известный физический принцип гласит: нагреваясь, вода становится менее плотной и, как следствие, занимает больше места.

Таким образом, специалисты вплотную приблизились к пониманию истинной подоплёки аномалии: 2024 год принес не просто потепление, а настоящий температурный рекорд для мирового океана. Его воды, традиционно сохраняющие тепло лишь в верхних слоях, начали перемешиваться с катастрофической скоростью.

Более жаркая атмосфера спровоцировала рождение циклонов и штормов небывалой силы, которые буквально "встряхнули" океан, позволив теплу проникнуть в ранее не затронутые глубинные слои. Это явление запустило цепную реакцию: повышение уровня моря, вторжение соленых вод в устья крупнейших рек (как, например, случилось с Гангом) и, как следствие, глобальную трансформацию экосистем.

Отныне человечеству предстоит столкнуться с последствиями этого "океанического бунта" напрямую. Непрекращающаяся жара вкупе с морскими тепловыми ударами уничтожает морскую фауну, что автоматически бьёт по продовольственной безопасности целых регионов. Пресная вода становится дефицитом, уровень моря продолжает расти, а прибрежные зоны сотрясают разрушительные наводнения — и все это звенья одной цепи, имя которой — неконтролируемое потепление океанов.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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