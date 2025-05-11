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Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду

3:39
Наука

В мире современных технологий есть граница, которая обещает перевернуть наше представление об обработке информации с ног на голову.

квантовый процессор
Фото: Веб-страница ФГБУ «РФИ Минприроды России» на сайте правительства России
квантовый процессор

Это мир квантовых вычислений — область, где обычные правила игры больше не действуют. Если классические компьютеры используют биты — единицы информации, существующие исключительно в состоянии 0 или 1, то квантовые компьютеры оперируют кубитами, способными находиться в нескольких состояниях одновременно. Это явление, известное как суперпозиция, позволяет квантовым машинам выполнять сложнейшие вычисления с невероятной эффективностью, оставляя позади даже самые мощные современные суперкомпьютеры.

Но это ещё не всё. В основе квантовых вычислений лежит ещё одно удивительное свойство — квантовая запутанность. Представьте себе две связанные частицы, которые могут влиять друг на друга мгновенно, независимо от расстояния между ними — будь то несколько метров или миллиарды километров. Это не фантастика, а научный факт, который уже сейчас открывает двери к созданию квантовых сетей.

Такие сети способны революционизировать передачу данных, сделав её не только быстрее, но и практически неуязвимой для взлома. Недавно исследователи из Оксфордского университета доказали это на практике, соединив квантовые процессоры через оптические волокна и передав информацию с помощью фотонов. Говоря простым языком, они "телепортировали" квантовые состояния между частицами, не перемещая саму материю.

Но что это значит для нас? Последствия квантовой революции уже отсчитываются в различных сферах.

Во-первых, безопасность данных выходит на принципиально новый уровень. Квантовые алгоритмы создают шифры такой сложности, что взломать их классическими методами попросту невозможно — это как пытаться открыть сейф, перебирая каждую песчинку на Земле.

Во-вторых, искусственный интеллект получит мощнейший толчок. Квантовые компьютеры ускорят машинное обучение, улучшат прогностические модели и сделают рекомендации (например, от Netflix или Google) ещё более точными.

В-третьих, научные исследования шагнут далеко вперёд. Смоделировать поведение молекул, создать новые лекарства или оптимизировать химические процессы станет проще и точнее.

Ну и, наконец, логистика и управление цепочками поставок обретут второе дыхание. Квантовые машины научатся находить самые эффективные маршруты, минимизировать затраты и предсказывать сбои в системе прежде, чем они произойдут.

Казалось бы, вот оно — будущее уже рядом. Но нет, главные препятствия ещё впереди. Учёные признают: инфраструктура квантовых вычислений пока хромает, а проблема коррекции ошибок остаётся одной из самых сложных. Однако перспективы настолько захватывающие, что исследователи не сбавляют темп.

Уже в ближайшие годы мы увидим симбиоз квантовых и классических компьютеров.

Это не замена одного другим, а создание единой экосистемы, где каждый тип вычислений займёт свою нишу. Квантовые машины возьмут на себя неразрешимые сегодня задачи, а классические компьютеры останутся рабочими лошадками для повседневных процессов. И вот тогда границы возможного станут шире, а решения для самых сложных проблем человечества появятся словно из ниоткуда.

Уточнения

Ква́нтовый компью́тер — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовая суперпозиция, квантовая запутанность) для передачи и обработки данных. Квантовый компьютер (в отличие от обычного) оперирует не битами (способными принимать значение либо 0, либо 1), а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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