Потомки богов: что скрывают греки и что на самом деле стоит за их происхождением

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Загадка древних цивилизаций раскрыта: кто на самом деле скрывается в жилах современных греков?

Фото: Openverse by John McLinden, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Древние Греки

На протяжении тысячелетий греки восхищались своими легендарными предками — Микенцами и Минойцами, героями эпических сказаний Гомера и трагических пьес античности. Но кем они были на самом деле? Литературными персонажами или реальными людьми, давшими начало нынешнему населению Греции? Споры учёных длились веками. И вот, наконец, древняя ДНК поставила точку в этой многовековой дискуссии.

Сенсационное открытие международной группы исследователей, опубликованное в журнале Nature, гласит: современные греки являются прямыми потомками Микенцев. Но это не всё. Выяснилось, что и сами Микенцы, и их собратья Минойцы (жители острова Крит) имели общих предков и с удивительно близкой генетической структурой.

Чтобы докопаться до истины, учёные проанализировали ДНК 19 человек из разных эпох и археологических памятников:

10 Минойцев с Крита (2900-1700 до н. э.).

4 Микенца из материковой Греции (1700-1200 до н. э.).

5 человек из других древних культур эпохи раннего земледелия и бронзового века (5400-1340 до н. э.) — из Греции и Турции.

Их генетический код сравнили с ДНК 334 древних людей со всего мира и 30 современных греков. Итог поражает:

Микенцы и Минойцы генетически почти идентичны — три четверти их ДНК восходят к древнейшим фермерам Анатолии (территория современной Турции).

Обе цивилизации унаследовали дополнительную ДНК от мигрантов с Кавказа (близ современного Ирана), что указывает на мощную волну переселенцев с востока.

Но есть важное различие: у Микенцев нашли дополнительно 4-16% "степной" ДНК из Восточной Европы или Сибири. Это означает, что в материковую Грецию пришла вторая волна переселенцев (через Кавказ или Балканы), но она не затронула Крит.

Вот почему Минойцы и Микенцы внешне были схожи: художники обеих культур изображали людей с тёмными волосами, карими глазами и смуглой кожей. При этом Минойцы жили мирно (на их фресках почти нет сцен войн), а Микенцы славились воинской культурой — их керамика и росписи полны копий, доспехов и батальных сцен.

Но главный сюрприз ждал впереди: сравнив ДНК современных греков и Микенцев, учёные обнаружили почти полное генетическое совпадение. Да, за тысячелетия в Грецию приходили новые народы, были миграции, завоевания, но базовая генетическая матрица осталась неизменной с бронзового века (1600-1200 до н. э.).

"Удивительно, что за тысячи лет, несмотря на то что Эгейское море было перекрестком цивилизаций, фундамент греческого народа остался тем же", — комментирует Джордж Стаматояннопулос (Университет Вашингтона).

Археолог Колин Ренфрю (Кембридж) добавляет:

"Получается, ключевые особенности греческого населения сформировались ещё в эпоху распространения сельского хозяйства из Анатолии. Именно тогда сложился основной генетический каркас не только греков, но и большинства европейцев".

Что дальше? Учёные уверены: теперь можно успешно извлекать ДНК даже из тёплых, засушливых регионов Средиземноморья. Это открывает двери к разгадке тайн других легендарных народов — например, Хеттов из древней Анатолии, которые, возможно, принесли в регион первые индоевропейские языки.

Кристьян Кристиансен (Университет Гетеборга) резюмирует:

"Эти данные открыли новую главу в генетической истории Западной Евразии — Средиземноморский бронзовый век больше не секрет".

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

