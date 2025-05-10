Потомки богов: что скрывают греки и что на самом деле стоит за их происхождением

Загадка древних цивилизаций раскрыта: кто на самом деле скрывается в жилах современных греков?
На протяжении тысячелетий греки восхищались своими легендарными предками — Микенцами и Минойцами, героями эпических сказаний Гомера и трагических пьес античности. Но кем они были на самом деле? Литературными персонажами или реальными людьми, давшими начало нынешнему населению Греции? Споры учёных длились веками. И вот, наконец, древняя ДНК поставила точку в этой многовековой дискуссии.
Сенсационное открытие международной группы исследователей, опубликованное в журнале Nature, гласит: современные греки являются прямыми потомками Микенцев. Но это не всё. Выяснилось, что и сами Микенцы, и их собратья Минойцы (жители острова Крит) имели общих предков и с удивительно близкой генетической структурой.
Чтобы докопаться до истины, учёные проанализировали ДНК 19 человек из разных эпох и археологических памятников:
Их генетический код сравнили с ДНК 334 древних людей со всего мира и 30 современных греков. Итог поражает:
Вот почему Минойцы и Микенцы внешне были схожи: художники обеих культур изображали людей с тёмными волосами, карими глазами и смуглой кожей. При этом Минойцы жили мирно (на их фресках почти нет сцен войн), а Микенцы славились воинской культурой — их керамика и росписи полны копий, доспехов и батальных сцен.
Но главный сюрприз ждал впереди: сравнив ДНК современных греков и Микенцев, учёные обнаружили почти полное генетическое совпадение. Да, за тысячелетия в Грецию приходили новые народы, были миграции, завоевания, но базовая генетическая матрица осталась неизменной с бронзового века (1600-1200 до н. э.).
"Удивительно, что за тысячи лет, несмотря на то что Эгейское море было перекрестком цивилизаций, фундамент греческого народа остался тем же", — комментирует Джордж Стаматояннопулос (Университет Вашингтона).
Археолог Колин Ренфрю (Кембридж) добавляет:
"Получается, ключевые особенности греческого населения сформировались ещё в эпоху распространения сельского хозяйства из Анатолии. Именно тогда сложился основной генетический каркас не только греков, но и большинства европейцев".
Что дальше? Учёные уверены: теперь можно успешно извлекать ДНК даже из тёплых, засушливых регионов Средиземноморья. Это открывает двери к разгадке тайн других легендарных народов — например, Хеттов из древней Анатолии, которые, возможно, принесли в регион первые индоевропейские языки.
Кристьян Кристиансен (Университет Гетеборга) резюмирует:
"Эти данные открыли новую главу в генетической истории Западной Евразии — Средиземноморский бронзовый век больше не секрет".
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.
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