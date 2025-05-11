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Предел эволюции: живой компьютер, способный мыслить уже ждет вас

3:47
Наука

Революция в мире компьютеров уже близко.

Нейросеть
Фото: Pixabay by marquetand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нейросеть

На пороге эпохальное событие: создан первый в мире нейрокомпьютер, объединивший клетки человеческого мозга с кремниевым чипом. Это изобретение, названное CL1, сулит не только прорыв в области искусственного интеллекта, но и новые перспективы в лечении заболеваний мозга.

Представьте себе устройство, потребляющее в 100 тысяч раз меньше энергии, чем современные компьютеры, и способное обучаться как живой организм. Звучит как фантастика? Однако именно это удалось разработчикам из стартапа Cortical Labs. По их замыслу, CL1 должен стать связующим звеном между биологией и цифровой средой.

Традиционные компьютеры и искусственный интеллект, включая системы вроде ChatGPT, до сих пор базируются на архитектуре 1950-х годов. При всей своей мощности они остаются громоздкими и энергозатратными. Учёные давно ищут альтернативу, и ответ, возможно, лежит в слиянии технологий с биологическими материалами — например, с живыми нейронами человеческого мозга.

Так родилась концепция биокомпьютеров. Одно из направлений — синтетическая биология — предполагает выращивание в лабораторных условиях миниатюрных органоидов (клеточных кластеров), которые можно интегрировать в вычислительные системы.

Прорыв произошёл прошлым летом, когда швейцарская компания FinalSpark представила нейроплатформу, где клетки мозга не просто присутствовали, а реально работали, взаимодействуя друг с другом через выделение дофамина — гормона, стимулирующего активность нейронов.

Примерно то же самое сделали в Cortical Labs. Их CL1 содержит 10 тысяч живых нейронов, полученных из стволовых клеток человеческой кожи. Эти микроскопические "процессоры" функционируют при температуре человеческого тела (37°C) и потребляют считанные ватты энергии. Для сравнения: современные генеративные нейросети расходуют энергию, в миллион раз превышающую показатели CL1.

Секрет эффективности прост: живой органоид "обучается" через систему вознаграждений. Электрические импульсы от кремниевого чипа стимулируют нейроны, побуждая их создавать новые связи — точно как в человеческом мозге. Фактически, учёные получили устройство, воспроизводящее принципы работы нашего сознания, но в тысячи раз более экономичное.

В начале марта исследователи из Мельбурна смогут вплотную познакомиться с новой нейроплатформой. А к концу 2025 года чудо-устройства CL1 обещают запустить в массовое производство. Цена вопроса — около 35 тысяч долларов (12,5 млн рублей). Казалось бы, дорого, но это инвестиция не просто в компьютер, а в будущее нейробиологии.

Главная цель разработчиков — не создать "мозгоподобный" суперкомпьютер, а научиться понимать, как наш мозг обрабатывает информацию. Это важно для борьбы с неврологическими заболеваниями и создания принципиально новых методов лечения.

Однако за революцией всегда следуют вопросы. Этическая сторона "биологического интеллекта" уже вызывает споры.

Что мы получим в итоге — сложную машину или нечто, претендующее на подобие сознания? Границы между технологией и живой материей стремительно размываются, заставляя человечество решать новые моральные дилеммы.

Уточнения

Нейрокомпьютер — устройство переработки информации на основе принципов работы естественных нейронных систем.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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