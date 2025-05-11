Роботы станут мягкими, а раны — заживут мгновенно: ученые совершили невозможное

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3:31
Наука

Представьте мир, где раны заживают быстрее, искусственные ткани для трансплантации становятся реальностью, а мягкие роботы учатся двигаться как живые организмы.

Всё это уже близко, благодаря открытию учёных из Университета Макгилла и Политехнического института Монреаля. Они нашли способ создавать гидрогели (уникальные материалы, впитывающие воду как губка) без опасных химических добавок. Вместо ядов — ультразвук.

Гидрогели давно стали незаменимыми в медицине, робототехнике и даже производстве контактных линз. Но беда в том, что классические методы их создания полагаются на токсичные вещества, которые мешают применять их в организме человека. Новый метод, опубликованный в журнале Advanced Science, всё меняет.

Что такое гидрогели и почему они важны?

Это гелеобразные полимеры, способные удерживать воду в десятки раз больше собственного веса. Их ценят за эластичность, прочность и биосовместимость. Сегодня их используют:

  • в раневых повязках, ускоряющих заживление;
  • в системах доставки лекарств (таблетки нового поколения);
  • в тканевой инженерии (выращивание органов);
  • в мягкой робототехнике (гибкие машины для деликатных операций);
  • даже в производстве суперкомфортных линз.

Но прежние технологии их создания имели огромный минус: химические инициаторы. Это вещества, запускающие реакцию полимеризации (превращение жидкости в гель), но многие из них ядовиты и плохо влияют на клетки.

Прорыв: гидрогель за 5 минут без единой капли химии

Команда под руководством профессора Цзянью Ли нашла изящное решение. Они применили ультразвук. Да-да, обычные звуковые волны, только очень высокочастотные.

Суть метода (названного "соногель") проста:

  • Берётся жидкий "предшественник" (раствор будущего геля).
  • На него направляются ультразвуковые волны.
  • В жидкости образуются микроскопические пузырьки.
  • Они схлопываются с взрывной энергией.
  • За 5 минут раствор затвердевает в сверхпрочный гидрогель.

По словам Ли, традиционные методы занимали часы или даже целую ночь (приходилось облучать смесь ультрафиолетом). Здесь же — мгновенный результат.

Самое главное: чистота и безопасность

Никаких токсичных примесей, только вода, полимеры и звук. Это значит, что теперь можно:

  • создавать биоадгезивы (клеи для внутренних тканей);
  • печатать 3D-органы на ультразвуковом "принтере";
  • делать заплатки на сердце прямо внутри организма (без скальпеля!).

Как это работает? Ультразвук проникает сквозь кожу и ткани, затвердевая жидкий гидрогель прямо в нужном месте. Фантастика? Нет, уже реальность.

Соавтор исследования, профессор Жан Провост, добавляет: используя высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, можно "печатать" гидрогелевые структуры с точностью до миллиметра. Это открывает двери в новую эру биопечати.

Что дальше?

  • Медицина научится "чинить" органы без операций.
  • Роботы станут ещё больше похожи на живые ткани.
  • Экологичные материалы заменят пластик в сотнях отраслей.

Уточнения

Макгиллский университет или Университет Макгилла — государственный исследовательский университет, расположенный в городе Монреаль, провинция Квебек.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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