Роботы станут мягкими, а раны — заживут мгновенно: ученые совершили невозможное

Представьте мир, где раны заживают быстрее, искусственные ткани для трансплантации становятся реальностью, а мягкие роботы учатся двигаться как живые организмы.
Всё это уже близко, благодаря открытию учёных из Университета Макгилла и Политехнического института Монреаля. Они нашли способ создавать гидрогели (уникальные материалы, впитывающие воду как губка) без опасных химических добавок. Вместо ядов — ультразвук.
Гидрогели давно стали незаменимыми в медицине, робототехнике и даже производстве контактных линз. Но беда в том, что классические методы их создания полагаются на токсичные вещества, которые мешают применять их в организме человека. Новый метод, опубликованный в журнале Advanced Science, всё меняет.
Что такое гидрогели и почему они важны?
Это гелеобразные полимеры, способные удерживать воду в десятки раз больше собственного веса. Их ценят за эластичность, прочность и биосовместимость. Сегодня их используют:
Но прежние технологии их создания имели огромный минус: химические инициаторы. Это вещества, запускающие реакцию полимеризации (превращение жидкости в гель), но многие из них ядовиты и плохо влияют на клетки.
Прорыв: гидрогель за 5 минут без единой капли химии
Команда под руководством профессора Цзянью Ли нашла изящное решение. Они применили ультразвук. Да-да, обычные звуковые волны, только очень высокочастотные.
Суть метода (названного "соногель") проста:
По словам Ли, традиционные методы занимали часы или даже целую ночь (приходилось облучать смесь ультрафиолетом). Здесь же — мгновенный результат.
Самое главное: чистота и безопасность
Никаких токсичных примесей, только вода, полимеры и звук. Это значит, что теперь можно:
Как это работает? Ультразвук проникает сквозь кожу и ткани, затвердевая жидкий гидрогель прямо в нужном месте. Фантастика? Нет, уже реальность.
Соавтор исследования, профессор Жан Провост, добавляет: используя высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук, можно "печатать" гидрогелевые структуры с точностью до миллиметра. Это открывает двери в новую эру биопечати.
Что дальше?
Макгиллский университет или Университет Макгилла — государственный исследовательский университет, расположенный в городе Монреаль, провинция Квебек.
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