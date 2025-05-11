Закат человечества: люди больше не нужны, это заменит нас полностью

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Ещё недавно разговоры об искусственном интеллекте и робототехнике считались уделом учёных и фантастов.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Но сегодня один из самых влиятельных людей нашего времени, Илон Маск, бьёт тревогу. На недавней конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде он озвучил прогноз, который заставил содрогнуться даже самых закоренелых оптимистов: к 2040 году человечество рискует оказаться в меньшинстве перед армией человекоподобных роботов.

Маск убеждён: всего через 15 лет, то есть в пределах жизни одного поколения, количество роботов-гуманоидов превысит численность людей. По его мнению, это не сценарий фантастического фильма, а реальность, к которой мир движется семимильными шагами. Каждое государство будет обладать собственным искусственным интеллектом, а автоматы станут доминирующей "жизненной формой" на планете.

Самое удивительное здесь — сжатые сроки. Технологический рывок обещает быть настолько стремительным, что уже к середине следующего десятилетия человечество столкнётся с новой экономикой, политикой и социальной структурой. Маск прямо заявил, что если дать роботам свободу действий, экономический рост станет фактически безграничным. Исчезнут ограничения на производство и потребление, поскольку миллионы машин, способных трудиться 24/7, попросту не оставят места традиционным понятиям рынка.

Но есть нюанс: такая "эврика" человечества совпадает с глобальным снижением рождаемости. Сейчас на Земле проживает более 8,2 миллиарда человек (по данным World Population Clock), однако показатели воспроизводства падают год от года. И если темпы роботизации продолжат ускоряться, а человечество не научится рождать больше детей, то прогноз Маска из фантастики превратится в официальную статистику.

Роботы без границ приведут к экономике без границ — это звучит заманчиво, но за этим скрываются беспрецедентные этические дилеммы. Что произойдёт с рынком труда? Как изменится само понятие работы? И, главное, готовы ли мы к тому, что наши электронные "коллеги" станут не просто помощниками, а большинством?

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

