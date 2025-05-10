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Умные города знают, как справиться с вызовами XXI века — ваша улица готова

2:36
Наука

Бразильский урбанист Вашингтон Фажарду, ранее занимавший посты советника мэрии Рио-де-Жанейро, президента Института Перейра Пассуша и муниципального секретаря по градостроительному планированию (2021-2022), рассказывает, что идея "умных городов" возникла с развитием интернета и с 1990-х годов эволюционировала в ответ на новые вызовы.

Городская улица
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская улица

"Сначала речь шла о технологическом объединении зданий. Затем пришел второй этап, когда ключевой задачей стало вовлечение граждан через интеграцию данных для улучшения госуслуг", — рассказал он в интервью Valor.

Сейчас, по его мнению, настало время третьей волны: обеспечение безопасности жителей, оповещение о потенциальных рисках и координация действий в чрезвычайных ситуациях. Он отмечает, что, несмотря на отставание многих городов региона в цифровой трансформации госуправления (GovTech), быстрый прогресс в области искусственного интеллекта открывает новые возможности для решения климатических и социальных проблем.

"Появляются технологии, которые действительно могут стать инструментами для снижения климатических и социальных рисков, ускоряя процессы инклюзии и помогая выявлять уязвимые группы населения", — отмечает Фажарду.

В качестве практического примера он приводит возможность точного картирования растительности в городах с помощью современных технологий, что дает основу для грамотного озеленения, способного смягчить рост температуры.

"Это сегодня в центре обсуждения. Масса данных и научных исследований подтверждает: правильная посадка деревьев значительно снижает температуру в городах. Тень на асфальте может понизить тепловую нагрузку воздуха на 3-5 °C", — подчеркивает эксперт. Такие проекты уже реализуются в Аргентине, Перу, Суринаме, а теперь рассматриваются и в Бразилии.

По его мнению, современным городам стоит вернуться к концепции, которая преобладала до конца XIX века — когда в них больше ценилось природное окружение и комфортная городская среда.

"Тогдашние решения, вроде фонтанов с питьевой водой, затенённых мест отдыха и зеленых аллей, были не просто эстетикой. Это были настоящие климатические убежища, которые сегодня воспринимаются с ностальгией, но при этом остаются простыми и актуальными мерами, которые стоит переосмыслить и внедрить вновь", — заключает он.

Уточнения

Ностальги́я (от греч. nostos — возвращение домой + algos — страдание, боль) — тоска по родине или прошлому.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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