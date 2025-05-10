Как древние египтяне зафиксировали Млечный Путь на гробнице: невероятное открытие астрономов

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Млечный Путь — галактика, в которой находится Солнечная система, — представляет собой огромную полосу из звезд, газа и пыли, пересекающую ночное небо подобно реке света.

Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Космос

С древнейших времен его таинственное сияние вызывало благоговение и становилось объектом внимания различных культур, воспринимавших его как проявление божественного.

Недавнее исследование предполагает, что древние египтяне могли визуально зафиксировать Млечный Путь более 3 тысяч лет назад — и сделали это внутри гробницы. Об этом заявил астрофизик Ор Граур из Университета Портсмута в Великобритании.

Изучая изображения богини Нут — небесного божества в египетской мифологии — Граур обнаружил необычный элемент на саркофаге Неситауджатахет, певицы храмового культа, жившей около 1000 года до н. э.

В отличие от традиционных изображений Нут, на которых её арочный силуэт украшен звездами, в этом случае через её тело проходит волнообразная чёрная линия, окружённая звёздами как сверху, так и снизу.

По мнению Граура, эта деталь — не просто художественный элемент.

Он предполагает, что линия символизирует Великую Трещину — темную полосу межзвездной пыли, разделяющую свет Млечного Пути при наблюдении с Земли. Исследование, опубликованное в Journal of Astronomical History and Heritage, отмечает поразительное сходство между древним изображением и современными фотографиями галактики.

Кроме того, аналогичные кривые линии встречаются на потолках гробниц фараонов, таких как Рамсес VI, где они традиционно связываются с астрономическими и космологическими сюжетами.

Эта находка может оказаться самой древней известной визуальной репрезентацией Млечного Пути. Граур проанализировал более 500 артефактов с изображениями богини Нут, но лишь немногие из них содержат подобный элемент. Это указывает на то, что хотя египтяне и ассоциировали Нут с небесами, они не отождествляли её напрямую с Млечным Путём.

Скорее всего, галактика рассматривалась как одна из небесных составляющих — наряду с солнцем и звездами — украшающих тело богини, символизирующей небо.

Это открытие дает новый взгляд на то, как древние египтяне воспринимали космос. Если гипотеза подтвердится, мы сможем говорить о самом раннем из известных изображений Млечного Пути — доказательстве того, что восхищение этим небесным светом объединяет культуры и эпохи на протяжении тысячелетий, пишет tribunademinas.

Уточнения

Саркофа́г (др.-греч. σαρκοφάγος, sarkophágos — плоть поедающий) — разновидность традиционного гроба, использовавшаяся для захоронения знати и обычно оставлявшаяся на поверхности земли в специально отведённых помещениях или на кладбищах.

