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Революция в AI: компактные языковые модели завоёвывают рынок и доверие компаний

3:15
Наука

В последние годы мы наблюдаем настоящую революцию в сфере искусственного интеллекта, во многом благодаря крупным языковым моделям (LLMs).

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Эти нейросети с миллиардами параметров демонстрируют впечатляющие возможности — от генерации креативных текстов до перевода языков. Однако столь масштабные модели требуют огромных вычислительных ресурсов, значительных затрат на обучение и функционирование, а также колоссальных объёмов данных.

Подобно тому как в мире смартфонов большая батарея не всегда означает лучшую автономность, в ИИ размер модели — не всё. На фоне этого всё большую популярность набирают компактные языковые модели (SLMs), в которых количество параметров обычно не превышает 20 миллиардов. Они становятся привлекательным решением для конкретных задач, где важны скорость, эффективность и минимальные затраты.

Согласно недавнему исследованию IDC, именно такие модели становятся всё более востребованными среди компаний, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прогнозируется, что к 2026 году до 90% внедрений LLM в крупнейших компаниях региона будут ориентированы на обучение и применение SLM. Причины просты: меньшая стоимость, высокая эффективность в узкоспециализированных задачах и гибкие возможности развёртывания — вплоть до запуска на устройствах с ограниченной вычислительной мощностью.

Такая способность работать на менее мощных устройствах открывает новые горизонты. Представьте голосового помощника, встроенного в смартфон, который моментально реагирует на команды без подключения к облаку, или систему анализа данных в реальном времени, функционирующую прямо на IoT-сенсоре. Здесь критичны низкая задержка и защита персональных данных.

По данным Gartner, небольшие модели предлагают и важные преимущества в плане безопасности: их можно запускать локально, минимизируя риски утечки данных. Кроме того, прозрачность обучения у SLM обычно выше, что особенно важно для чувствительных сфер.

Рынок малых языковых моделей уже демонстрирует огромный потенциал. По оценкам MarketsandMarkets, в 2025 году его объём достигнет почти 1 миллиарда долларов, а к 2032 году вырастет до 5,45 миллиарда при среднем годовом росте в 28,7%. Этому способствуют рост интереса к edge-системам, необходимость конфиденциальных ИИ-решений и спрос на узкопрофильные модели для конкретных отраслей.

Так же как выбор смартфона не ограничивается ёмкостью аккумулятора, использование ИИ должно учитывать соответствие модели поставленной задаче. В этом контексте небольшие языковые модели становятся мощным и эффективным инструментом, открывая путь к более доступному, быстрому и повседневному искусственному интеллекту. Эра SLM началась — и она способна изменить наше взаимодействие с ИИ, пишет Canaltech.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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