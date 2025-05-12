Ген-убийца болезни Альцгеймера: кто разрушает мозг – сенсационное открытие

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Удивительное открытие в области нейронауки может изменить подход к лечению болезни Альцгеймера. Учёные установили, что ген PHGDH (phosphoglycerate dehydrogenase), который кодирует фермент, участвующий в ранних этапах синтеза L-серина в клетках животных, играет ключевую роль в развитии заболевания.

Фото: Openverse by Hey Paul Studios, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вышитое изображение мозга человека

Его воздействие нарушает генетические механизмы в мозге, активируя патологические процессы, которые ведут к когнитивным нарушениям.

Ранее такая связь не рассматривалась, но теперь она подтверждена благодаря анализу, выполненному с помощью искусственного интеллекта.

Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Cell. В ходе работы учёные обнаружили, что PHGDH напрямую связан с изменениями, наблюдаемыми в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Ген вмешивается в работу системы активации и подавления других генов, что в свою очередь влияет на здоровье нейронов.

На этом фоне особый интерес вызывает молекула NCT-503, способная подавлять активность PHGDH. В экспериментах на мышах она показала обнадёживающий результат — прогрессирование болезни значительно замедлялось. Это открывает возможности для создания ранней терапии, направленной на предотвращение или отсрочку симптомов.

Исследование финансировалось Национальными институтами здравоохранения США. Хотя в науке всё ещё нет идеальной модели спонтанной болезни Альцгеймера у человека, это открытие стало большим шагом вперёд. Сейчас учёные работают над оптимизацией состава молекулы и готовят почву для клинических испытаний при поддержке FDA.

Уточнения

Сери́н (англ. Serine; α-амино-β-оксипропионовая кислота; 2-амино-3-гидроксипропановая кислота) — гидроксиаминокислота, существует в виде двух оптических изомеров — L и D.

