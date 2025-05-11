Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваши волосы ломаются после ухода? Возможно, вы переборщили с кератином
Этот захватывающий боевик стал одним из неожиданных успехов 2024 года в США
Ультиматумы Шредингера: Зеленский прилетит в Турцию даже если Россия не прекратит огонь с 12 числа
Война против памятников и истории: ВСУ специально обстреливают инсталляции посвященные Дню Победы
Фронт рушится: Россия выдавливает ВСУ с ключевого направления
Забвение Европы: Евросоюз останется ни с чем после окончания конфликта на Украине
Лёгкое и дешёвое удобрение: как использовать банановые шкурки для растений
Сон крепче, сахар ниже, а усилий — почти ноль: схема, которая подкупает ленью
Секреты совместного творчества: Селена Гомес и Бенни Бланко поссорились из-за птиц во время записи нового альбома

7 дней - и кишечник изменился: невероятное открытие о влиянии диеты на микрофлору

1:58
Наука

Привычный утренний рацион, включающий яйца или рис, может иметь неожиданные последствия для здоровья кишечника. Новое исследование на мышах, проведённое в стенах университета штата Северная Каролина, показало: источник белка в питании может значительно изменить состав и функцию кишечного микробиома.

Завтрак, яичница
Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завтрак, яичница

В рамках эксперимента ученые кормили грызунов одним типом белка на протяжении недели. Выяснилось, что такие продукты, как коричневый рис, дрожжи и особенно яичный белок, сильнее всего влияют на микробную среду кишечника. При смене источника белка микробный состав менялся радикально, причём не только в плане количества бактерий, но и их активности.

Рационы с коричневым рисом и яичным белком вызывали рост процессов деградации аминокислот — важных компонентов питания. Кроме того, некоторые сахара, называемые гликанами, играли роль в этих изменениях, влияя на активность определённых бактерий.

Особую тревогу вызывает тот факт, что бактерии, расщепляющие гликаны, могут повреждать защитную слизистую оболочку кишечника. Это создаёт потенциальный риск для развития воспалений и других проблем желудочно-кишечного тракта.

Хотя исследование проводилось на мышах и с искусственно ограниченным рационом, учёные считают, что полученные данные закладывают основу для изучения влияния белка на микробиом у человека. Особенно интересует исследователей влияние яичного белка в условиях реального, смешанного рациона.

Пока рано делать выводы об опасности яиц или риса, но исследование подчёркивает: даже знакомая еда может действовать на организм неочевидным образом. Вопрос не только в количестве белка, но и в его источнике — и это может сыграть ключевую роль в здоровье кишечника.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Гликаны — полисахариды или олигосахариды, полимеры, состоящие из моносахаридных звеньев, соединенных O-гликозидными связями.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Авто
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами Аудио 
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Авто
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах Аудио 
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию
Наука и техника
За пределами таблицы Менделеева: учёные открыли дверь в бесконечную химию Аудио 
Популярное
Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах

Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.

Россиян ждёт новая беда: личные машины начнут массово изымать, разбираемся в причинах
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Компьютер, который нарушает законы физики: миру стала доступна телепортация за секунду
Купил и забыл, где сервис: эти кроссоверы не ломаются годами
Волга, Жигули, Москвич: золотая троица советского автопрома Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Корейский ответ Range Rover: стильный внедорожник по цене седана
Думали, АИ-95 чище АИ-92? Всё наоборот — вот почему дешевое топливо может быть безопаснее
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Водная бездна: НАСА годами молчало об этой проблеме — мир уйдет под воду
Последние материалы
Заграница не поможет: главный источник поддержки Зеленского на Западе иссяк
Когда у попугая больше друзей, чем у тебя: кто больше свистит — тот больше дружит
Город под землёй и над облаками: северная Франция, о которой вы не знали
Сияние изнутри: как витамин C преображает кожу всего за неделю — мастхэв для каждой женщины
7 дней - и кишечник изменился: невероятное открытие о влиянии диеты на микрофлору
Клубничный тарт от лучшего кондитера мира: рецепт с душой
Сцепление, надёжность и стиль: зачем ставить широкие шины, даже если вы не гонщик
Мир угрожает санкциями: что ждет Москву, если Украина не получит перемирия
Зарплата за пределами рыночной борьбы: местные фирмы теряют работников в битве с Росатомом
Способ попрощаться с прыщами на лице и теле навсегда: вот как спорт помогает избавиться от акне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.