7 дней - и кишечник изменился: невероятное открытие о влиянии диеты на микрофлору

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Привычный утренний рацион, включающий яйца или рис, может иметь неожиданные последствия для здоровья кишечника. Новое исследование на мышах, проведённое в стенах университета штата Северная Каролина, показало: источник белка в питании может значительно изменить состав и функцию кишечного микробиома.

Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак, яичница

В рамках эксперимента ученые кормили грызунов одним типом белка на протяжении недели. Выяснилось, что такие продукты, как коричневый рис, дрожжи и особенно яичный белок, сильнее всего влияют на микробную среду кишечника. При смене источника белка микробный состав менялся радикально, причём не только в плане количества бактерий, но и их активности.

Рационы с коричневым рисом и яичным белком вызывали рост процессов деградации аминокислот — важных компонентов питания. Кроме того, некоторые сахара, называемые гликанами, играли роль в этих изменениях, влияя на активность определённых бактерий.

Особую тревогу вызывает тот факт, что бактерии, расщепляющие гликаны, могут повреждать защитную слизистую оболочку кишечника. Это создаёт потенциальный риск для развития воспалений и других проблем желудочно-кишечного тракта.

Хотя исследование проводилось на мышах и с искусственно ограниченным рационом, учёные считают, что полученные данные закладывают основу для изучения влияния белка на микробиом у человека. Особенно интересует исследователей влияние яичного белка в условиях реального, смешанного рациона.

Пока рано делать выводы об опасности яиц или риса, но исследование подчёркивает: даже знакомая еда может действовать на организм неочевидным образом. Вопрос не только в количестве белка, но и в его источнике — и это может сыграть ключевую роль в здоровье кишечника.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.



Гликаны — полисахариды или олигосахариды, полимеры, состоящие из моносахаридных звеньев, соединенных O-гликозидными связями.