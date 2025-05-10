Почему рождение близнецов было нормой для наших предков: неожиданные открытия учёных

2:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Если мы совершим путешествие во времени на 60-70 миллионов лет назад, то обнаружим, что для предков человека рождение двойни было обычным явлением.

Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина

К такому выводу пришли Тесла Монсон и Джек Макбрайд, проанализировав данные почти тысячи видов млекопитающих с целью восстановления статистики по размеру помета у приматов.

Антрополог Тесла Монсон, мать близнецов, совместно с аспирантом Йельского университета Джеком Макбрайдом, исследовали малоизученный вопрос: почему многоплодность была нормой для наших предков, а сегодня стала исключением.

Используя базы данных, такие как AnAge, исследователи собрали информацию о размере помета, длительности беременности, весе новорожденных и взрослых особей различных видов млекопитающих. Анализ показал, что у древнейших приматов 60-70 миллионов лет назад в среднем приходилось 1,7 детеныша на помет, что указывает на высокую вероятность рождения близнецов или даже тройняшек. В условиях высокой смертности среди детенышей эта стратегия, направленная на увеличение количества потомства, повышала шансы на выживание хотя бы одного из них.

Однако со временем ситуация изменилась, и причина этого кроется в эволюции мозга. Человеческие дети рождаются с крупным и развитым мозгом, требующим значительных ресурсов и времени на вынашивание. Увеличение размера мозга сделало более выгодной стратегию инвестирования в одного крупного ребенка, что повышало его шансы на выживание и обучение.

Переход от многоплодности к рождению одного ребенка происходил неоднократно в ходе эволюции приматов и давал адаптивные преимущества. Этот процесс сопровождался увеличением продолжительности беременности и рождением более крупных и незрелых детенышей, нуждающихся в интенсивной родительской заботе. У людей менее 25% развития мозга происходит до рождения, в то время как у других приматов, например, горилл, этот показатель превышает 60%. Это сделало рождение близнецов более рискованным и менее совместимым с выживанием.

Таким образом, стратегия вынашивания одного детеныша с крупным мозгом, способного к сложному обучению с раннего возраста, стала ключевой для эволюции человека, пишет lepoint.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.



