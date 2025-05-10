Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Накачай ноги как у Халка: это упражнение для сильных подколенных сухожилий
Однолетники или многолетники? Как выбрать идеальные цветы для вашего климата и целей сада
Кошка точит когти при встрече? Это не игнор, а признание в любви
Дураки и дороги — классика жанра: как распознать опасного водителя до первого манёвра
5 практических советов, как убрать неприятный запах с дивана
Что едят те, кто в 70 не жалуется на память и кости: названы 5 продуктов
Семь фунтов прошлого: туристы вскрыли тайник с историей, и их мир перевернулся
Восстановление моторов в гараже: как это делали отцы и деды
Японский секрет: как кора пальмы вдохновила основателя токийской студии на невероятные трансформации

Секреты выявления авторства: как отличить текст ИИ от человеческого

2:30
Наука

Чтобы определить, был ли текст написан искусственным интеллектом, можно обратить внимание на несколько характеристик:

ChatGPT, OpenAI
Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ChatGPT, OpenAI

1. Отсутствие личных заметок и обращений: Тексты, созданные ИИ, обычно не содержат личных комментариев или вопросов к читателю.

2. Слишком гладкий стиль: Стиль такие текстов может показаться слишком плавным и однородным, без живой и разнообразной структуры предложений.

3. Повторяемость фраз: Искусственный интеллект может часто повторять одни и те же шаблонные фразы или выражения.

4. Отсутствие ошибок: Тексты от ИИ, как правило, не содержат опечаток или грамматических ошибок.

5. Нейтральность содержания: Тексты, создаваемые ИИ, часто имеют нейтральный тон и могут не выражать сильных мнений или эмоций.

6. Генерация ложной информации: ИИ может выдавать неправдивую информацию, что называется "галлюцинацией". Такие тексты могут содержать выдуманные факты или цитаты.

7. Ограниченный словарный запас: У ИИ может быть менее богатый и более ограниченный словарный запас, чем у людей.

8. Поверхностные логические рассуждения: Тексты от ИИ часто не обладают глубокими логическими выводами или интерактивным диалогом, представляя лишь одностороннюю точку зрения.

9. Проблемы с точностью: ИИ может создавать убедительные, но ложные данные, что является серьезной проблемой в академической среде.

Распознавание текстов, созданных ИИ, становится сложнее, особенно с развитием инструментов и технологий, которые "гуманизируют" такие тексты. Инструменты, как Turnitin или GPTZero, могут помочь в анализе, но их надежность ограничена.

Для преподавателей это означает, что простой запрет на использование ИИ не будет эффективным. Вместо этого стоит обучать студентов непосредственно работать с такими инструментами, развивая критическое мышление и осмысленное использование информации. Искусственный интеллект может быть полезным помощником, но он не способен заменить человеческое мышление и творчество. Качественные тексты требуют глубоких размышлений и усилий, что остается привилегией человека, пишет vtm.zive.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Красота и стиль
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит Аудио 
Классические автоматы исчезают с конвейеров — причина удивит даже опытных водителей
Авто
Классические автоматы исчезают с конвейеров — причина удивит даже опытных водителей Аудио 
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Авто
Почему Запорожец — это больше, чем просто машина
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Корень зла: почему вьюнок так любит ваш участок и как его выгнать
Последние материалы
Восстановление моторов в гараже: как это делали отцы и деды
Японский секрет: как кора пальмы вдохновила основателя токийской студии на невероятные трансформации
Секреты выявления авторства: как отличить текст ИИ от человеческого
Секреты кухни фастфуда: 6 блюд, которые бывшие сотрудники советуют избегать
Юрий Лоза рассказал, как просчитался с выбором породы кота
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Вред японских жуков: как они портят растения и угрожают вашему урожаю
Неизвестный враг или спасение? Греция вводит шесть установок для обработки отходов
Мало кто знает, но именно поэтому кастрюли и сковородки чернеют после использования
Старая свеча — как дырка в баке: вот почему важно не тянуть с заменой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.