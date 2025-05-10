Секреты выявления авторства: как отличить текст ИИ от человеческого

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Чтобы определить, был ли текст написан искусственным интеллектом, можно обратить внимание на несколько характеристик:

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ChatGPT, OpenAI

1. Отсутствие личных заметок и обращений: Тексты, созданные ИИ, обычно не содержат личных комментариев или вопросов к читателю.

2. Слишком гладкий стиль: Стиль такие текстов может показаться слишком плавным и однородным, без живой и разнообразной структуры предложений.

3. Повторяемость фраз: Искусственный интеллект может часто повторять одни и те же шаблонные фразы или выражения.

4. Отсутствие ошибок: Тексты от ИИ, как правило, не содержат опечаток или грамматических ошибок.

5. Нейтральность содержания: Тексты, создаваемые ИИ, часто имеют нейтральный тон и могут не выражать сильных мнений или эмоций.

6. Генерация ложной информации: ИИ может выдавать неправдивую информацию, что называется "галлюцинацией". Такие тексты могут содержать выдуманные факты или цитаты.

7. Ограниченный словарный запас: У ИИ может быть менее богатый и более ограниченный словарный запас, чем у людей.

8. Поверхностные логические рассуждения: Тексты от ИИ часто не обладают глубокими логическими выводами или интерактивным диалогом, представляя лишь одностороннюю точку зрения.

9. Проблемы с точностью: ИИ может создавать убедительные, но ложные данные, что является серьезной проблемой в академической среде.

Распознавание текстов, созданных ИИ, становится сложнее, особенно с развитием инструментов и технологий, которые "гуманизируют" такие тексты. Инструменты, как Turnitin или GPTZero, могут помочь в анализе, но их надежность ограничена.

Для преподавателей это означает, что простой запрет на использование ИИ не будет эффективным. Вместо этого стоит обучать студентов непосредственно работать с такими инструментами, развивая критическое мышление и осмысленное использование информации. Искусственный интеллект может быть полезным помощником, но он не способен заменить человеческое мышление и творчество. Качественные тексты требуют глубоких размышлений и усилий, что остается привилегией человека, пишет vtm.zive.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

