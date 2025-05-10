Магнитные тайны: как магнетары вызывают создание драгоценных металлов в космосе

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Магнетары — остатки массивных звезд, сжимающихся до размеров всего 20 км в диаметре, но обладающих массой, превышающей массу Солнца.

Фото: commons.wikimedia.org by Morigan221, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Полярная звезда

Они имеют магнитные поля, способные искажать пространство-время, значительно превышающие те, что человечество смогло создать на Земле — в миллиард раз сильнее.

Недавние наблюдения астрофизиков, в частности Брайана Мецгера из Института "Флатайрън" в Нью-Йорке, показали, что магнетары не просто производят взрывы. Во время извержений они генерируют огромное количество тяжелых элементов, достигающих 2 миллионов миллиардов миллиардов килограммов благодаря процессу, известному как r-процесс. Это происходит в нейтронных потоках, где атомы накапливают свободные нейтроны и превращаются в драгоценные металлы, такие как золото и платина.

Ранее считалось, что тяжелые металлы образуются в результате взрывов сверхновых или столкновений нейтронных звезд, но извержения магнетаров добавляют новые аспекты к этой космической загадке. Мецгер отметил, что это лишь второй случай, когда были получены прямые доказательства о происхождении этих элементов.

В 2004 году одно из извержений магнетара поразило ученых, когда гамма-импульсы, зафиксированные космическими телескопами, были связаны с образованием свежих радиоактивных ядер, охладившихся после взрыва. Это стало первым признаком того, что такие извержения способны производить металлы, попадающие в звёздные системы и планеты.

Извержения магнетаров необычны и непредсказуемы — они представляют собой космический хаос. Когда магнитное поле звезды достигает предела, его поверхность трескается, освобождая огромные объемы энергии и вещества, что приводит к продукции тяжелых элементов.

Астрономы продолжают наблюдать за магнетарами в надежде зафиксировать следующее извержение, пишет meteobalkans.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.



