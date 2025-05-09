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Открытие века: 80 000 лет назад неандертальцы уже использовали сложные орудия

1:43
Наука

В 2003 году археологи обнаружили в пещере на севере Кавказа в России остатки древнего доисторического кострища.

Древний человек
Фото: greekreporter.com by Adam Fagen, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Древний человек

Вокруг него лежали многочисленные кости животных, а среди них — наконечник копья, вырезанный из кости. Расчеты показали, что стоянка существовала примерно 70 000-80 000 лет назад — задолго до появления Homo sapiens в этом регионе (что произошло около 45 000 лет назад). Это делает находку самым древним известным костяным наконечником копья на территории Европы, оставленным неандертальцами. Однако его подробный анализ провели лишь недавно.

Как сообщается в журнале Journal of Archaeological Science, наконечник длиной 9 см был вырезан из кости бизона с использованием каменных орудий. Затем его закрепили на деревянном древке с помощью смолистой "клеевой" массы, предположительно полученной из природного дегтя. Это оружие, судя по всему, применялось для охоты, хотя использовалось недолго — об этом свидетельствуют минимальные следы износа.

Результаты исследования доказывают, что неандертальцы самостоятельно изобрели и использовали костяное оружие задолго до прихода Homo sapiens. Это — ещё одно свидетельство интеллектуальных способностей неандертальцев, которых долгое время недооценивали. Ведь изготовление орудий из кости требует сложных и технологичных приемов, и неандертальцы, как выясняется, владели ими уже почти 80 тысяч лет назад, пишет Futura.

Уточнения

Бизо́н или американский бизон (лат. Bison bison) — вид парнокопытных млекопитающих из трибы быков семейства полорогих. Очень близок к зубру, оба вида могут без ограничений скрещиваться, давая плодовитое потомство — зубробизонов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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