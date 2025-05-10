Загадка принцессы Хатшепсут: анализ ДНК расскажет правду о жизни древнеегипетской правительницы

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

В египетской пустыне Дахшура археологи сделали впечатляющее открытие — под слоями песка скрывалась древняя пирамида, которой около 4000 лет. Рабочие в карьере случайно наткнулись на обработанные известняковые блоки, что привело к началу полномасштабных раскопок.

Фото: commons.wikimedia by Rémih is licensed under GNU Free Documentation License храм Хатшепсут, Египет

Специалисты быстро обнаружили коридор, ведущий к погребальной камере. Он был защищён массивной каменной плитой, которую удалось сдвинуть только после трёх дней непрерывной работы. Внутри археологи ожидали найти реликвии, однако их ждало разочарование: в камере царил хаос, указывающий на следы древнего ограбления.

Ученые предполагают, что грабители проникли в усыпальницу ещё до её официального закрытия. По мнению некоторых экспертов, в этом могли быть замешаны сами могильщики, связанные с преступной группировкой. Это объясняет отсутствие артефактов и разрушенный интерьер.

Несмотря на потерю сокровищ, находка остаётся значимой. Археологи уверены, что пирамида была гробницей принцессы Хатшепсут — тёзки известной женщины-фараона XVIII династии. Историки считают, что она была знатной особой, и её погребальное снаряжение должно было иметь большую ценность. Но пока его судьба остаётся загадкой.

Теперь исследователи намерены сосредоточиться на изучении останков принцессы. Надежда — в мумии: анализ ДНК, возраст, патологии и особенности захоронения могут пролить свет на её происхождение, статус и возможные обстоятельства смерти.

Открытие в Дахшуре вновь подтверждает, насколько много неизведанного скрыто под египетскими песками. И пусть сокровищ не нашли, историческое значение находки от этого не уменьшается.

Уточнения

Хатшепсу́т — женщина-фараон (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.) Нового царства Древнего Египта из XVIII династии. Она была второй исторически подтверждённой женщиной-фараоном, а первой была Себекнеферу.

