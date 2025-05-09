Вопреки всему: паразит, выживающий без кислорода, может изменить наше представление о жизни на Земле

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые обнаружили первый в мире микроорганизм, способный выживать без потребления кислорода из окружающей среды.

Фото: Openverse by Vyatsu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ наблюдение через микроскоп

Это открытие стало настоящим шоком для научного сообщества, поскольку показало, что живые организмы способны адаптироваться к условиям, которые ранее считались несовместимыми с жизнью — например, такими, какие существуют в космосе, сообщает CNN Brasil.

Речь идет о паразите Henneguya salminicola, относящемся к типу стрекающих (Cnidaria). Его обнаружили в мышцах тихоокеанского лосося. Паразит живет внутри рыбы и, по словам ученых, питается уже готовыми питательными веществами, вместо того чтобы самостоятельно перерабатывать пищу с помощью кислорода.

Паразит формирует в тканях лосося небольшие белые кисты, но, как утверждают исследователи, он не наносит вреда самому лососю и не представляет опасности для человека.

Чтобы выживать в низкокислородной среде внутри своего хозяина, Henneguya salminicola полностью утратил митохондриальный геном. Напомним, митохондрии играют ключевую роль в превращении пищи в энергию у большинства живых существ.

Ученые из Тель-Авивского университета (Израиль) установили отсутствие митохондриального ДНК у этого существа во время генетического анализа, что стало первым задокументированным случаем животного, способного жить в условиях полного отсутствия кислорода.

Открытие стало настоящим прорывом в биологии, опровергнувшим давнюю аксиому о том, что все многоклеточные организмы нуждаются в кислороде для выживания.

Кроме того, это открытие поднимает новые вопросы относительно возможного существования жизни за пределами Земли — особенно в местах, где кислород отсутствует, например, в других частях Солнечной системы.

Уточнения

Киста́ (от греч. κύστις «пузырь») — патологическая полость в тканях или органах, имеющая стенку и содержимое.



