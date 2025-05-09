Солнечная активность 2025 года: пятно AR 4079 может стать причиной мощной геомагнитной бури

4:19 Your browser does not support the audio element. Наука

На поверхности Солнца появилась гигантская солнечная пятно, диаметр которой составляет около 140 тысяч километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зной

Эту активную область ученые обозначили как AR 4079. В данный момент она расположена чуть выше солнечного экватора и приближается к центру диска — то есть теперь она направлена прямо на Землю. Это особенно важно, потому что AR 4079 — чрезвычайно магнитно-активная зона фотосферы (видимой части Солнца), где уже зафиксированы несколько вспышек класса M. Учитывая её характеристики, существует риск мощной солнечной вспышки с выбросом корональной массы (CME), способной вызвать значительную геомагнитную бурю на Земле.

Особое внимание ученых привлекают именно размеры пятна AR 4079. Оно не только крупнейшее в 2025 году, но и почти в два раза меньше пятна, вызвавшего знаменитое Событие Кэррингтона в 1859 году — сильнейшую за всю историю зарегистрированную геомагнитную бурю. Об этом сообщил астрофизик Тони Филлипс.

AR 4079 — поистине солнечный гигант: у него два темных ядра, каждое из которых по размеру может полностью поглотить Землю (напомним, диаметр Земли — чуть меньше 13 тысяч километров). Вся структура пятна, включая третье, меньших размеров, ядро слева вверху, достигает 140 тысяч километров — это примерно как 11 планет Земля, выстроенных в ряд. Внутри ядер наблюдаются солнечные волокна (фибриллы), похожие на волосы, длиной до 20 тысяч километров. Это магнитные каналы, по которым горячая плазма перемещается внутрь и наружу пятна. Как отмечает Spaceweather, когда эти фибриллы начинают колебаться — это признак того, что пятно становится нестабильным и может взорваться, то есть привести к вспышке.

Событие Кэррингтона — это самая мощная геомагнитная буря, наблюдаемая в истории человечества (хотя Событие Мияке 774 года, согласно анализу углерода-14, было примерно в 12 раз сильнее, но задокументировано оно не было). Вспышка, вызвавшая Событие Кэррингтона, была зафиксирована 1 сентября 1859 года британскими астрономами Ричардом Кэррингтоном и Ричардом Ходжсоном. Она спровоцировала мощный корональный выброс, который достиг Земли всего за 17 часов, тогда как обычно солнечный ветер идет 2-3 дня. Такая скорость объясняется тем, что несколькими днями ранее уже был выброшен поток солнечного ветра, "расчистивший путь".

Когда CME достигла магнитосферы Земли, последствия были катастрофическими по тем временам. Телеграфные системы в буквальном смысле воспламенялись, некоторые аппараты выдавали опасные искры, а операторы получали сильные удары током. Батареи отключали, но аппараты продолжали работать за счет индуцированного тока, вызванного бурей (G5, экстремального уровня).

Кроме технических сбоев, буря вызвала северные сияния, видимые даже на широтах Колумбии, близ экватора. В США они были настолько яркими, что люди читали газеты ночью без света. Шахтеры вставали посреди ночи, думая, что уже наступило утро.

В наши дни подобная буря могла бы вызвать массовые отключения электричества, сбои в связях, навигации, интернета и спутниковых системах, последствия которых, по оценкам специалистов, могли бы растянуться на недели или даже месяцы.

Хотя AR 4079 в два раза меньше пятна 1859 года, её потенциал всё ещё вызывает тревогу. Ученые внимательно следят за её активностью, надеясь, что вспышек высокой мощности не произойдет, пока пятно направлено на Землю, передает Fanpage.

Уточнения

Эква́тор (через нем. Äquator ← лат. aequator ← лат. aequo «выравнивать, уравнивать»), арх. Равноденник или Равноденственник — условная линия сечения земной поверхности плоскостью, проходящей через центр Земли, перпендикулярно оси её вращения; экватор является самой длинной параллелью.



