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Гора или пирамида: Индонезия претендует на звание колыбели цивилизации

1:56
Наука

Новая археологическая гипотеза вызвала бурную дискуссию в научных кругах: пирамида Гунунг Паданг в Индонезии, как утверждают исследователи, может быть старейшим рукотворным сооружением на Земле.

мегалиты на горе Гунунг Паданг, Индонезия
Фото: commons.wikimedia by Devitapra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мегалиты на горе Гунунг Паданг, Индонезия

Согласно статье, опубликованной в журнале Archaeological Prospection, её строительство могло начаться ещё 25 000 лет назад — задолго до признанного официально самого древнего памятника архитектуры, пирамиды Джосера в Египте, датируемой 2630 годом до н. э.

Руководитель исследования, геолог Дэнни Хилман Натавиджаджа, утверждает, что внутреннее ядро сооружения представляет собой массив андезитовой лавы, модифицированный людьми. По его словам, первые элементы конструкции изначально были естественным холмом, который древние люди начали целенаправленно обрабатывать, используя продвинутые строительные приёмы.

Авторы статьи подчеркивают: если гипотеза верна, это меняет представление об уровне технологического развития дописьменных культур, существовавших до начала сельскохозяйственной революции. Однако международное научное сообщество восприняло выводы с осторожностью.

Британский археолог Флинт Диббл выразил сомнение в интерпретации результатов, заявив, что нет убедительных доказательств того, что нижние слои холма созданы человеком. Сходную позицию занимает археолог Билл Фарли, который отметил, что образцы почвы не показывают следов человеческой деятельности.

На фоне полемики вокруг публикации в журнале начато официальное расследование, призванное оценить корректность научных данных и методов. При этом Натавиджаджа открыт к диалогу и приглашает исследователей со всего мира присоединиться к дальнейшим раскопкам и изучению Гунунг Паданга.

Уточнения

Пара́нг или Гу́нунг Пара́нг (индон. Gunung Parang, от гунунг — гора, паранг — вид тесака) — гора в западной части индонезийского острова Ява. Находится на территории округа Пурвакарта, входящего в состав провинции Западная Ява.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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