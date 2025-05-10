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Как некоторые люди: дикие шимпанзе не делятся пищей, но наливают алкоголь

2:16
Наука

В национальном парке Кантаньес в Гвинее-Бисау впервые задокументировано необычное поведение диких шимпанзе: они едят и делятся ферментированными фруктами африканского хлебного дерева, содержащими этанол.

Шимпанзе
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chimpanzee_-_50867042417.jpg by Martin Pettitt
Шимпанзе

Камеры, установленные учёными из Университета Эксетера, зафиксировали десять случаев, когда обезьяны делились сородичами этанолсодержащими плодами.

Максимальный зафиксированный уровень алкоголя в этих фруктах составил 0,61% ABV — это незначительное количество, однако учёные отмечают: при том, что 60-85% рациона шимпанзе состоит из фруктов, даже низкое содержание этанола может приводить к регулярному потреблению.

Исследователи поднимают важный вопрос: делают ли шимпанзе это намеренно? И если да, то может ли это поведение иметь эволюционные корни, схожие с человеческими традициями пиршеств и совместного распития алкоголя?

Известно, что у людей алкоголь вызывает выброс дофамина и эндорфинов, что способствует социальным связям. Возможно, дикие шимпанзе также ощущают подобный эффект от ферментированных фруктов.

Доктор Кимберли Хокингс подчёркивает: шимпанзе не склонны к регулярному обмену едой, что делает случаи с ферментированными фруктами особенно показательными. 

«Нам нужно узнать больше о том, намеренно ли они ищут этанолсодержащие фрукты и как они их усваивают, но такое поведение может быть ранними эволюционными стадиями «пиршества», - подчёркивает специалист. - Если это так, то это говорит о том, что человеческая традиция пиршества может иметь свои истоки глубоко в нашей эволюционной истории».

Учёные напоминают: маловероятно, что шимпанзе потребляют этанол до состояния опьянения, ведь это снижает шансы на выживание в дикой природе.

Однако молекулярные данные указывают на древнюю адаптацию к этанолу у предков как людей, так и шимпанзе. Это подтверждает гипотезу о глубинной связи между социальным поведением и ферментированной пищей.

Уточнения

Шимпанзе́ (лат. Pan) — род из семейства гоминид отряда приматов. К нему относятся два вида: обыкновенный шимпанзе (Pan troglodytes) и карликовый шимпанзе (Pan paniscus), также известный под названием бонобо.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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