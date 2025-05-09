Настоящий парк Юрского периода: человечество смогло возродить динозавров

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В мире высокой моды грядет настоящая революция.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз динозавра

Группа компаний объявила о дерзком проекте — воссоздать кожу тираннозавра в лабораторных условиях для производства роскошных аксессуаров. Звучит как сценарий фантастического фильма, но, по уверениям авторов инициативы, это вполне реальная технология будущего. Но насколько она реалистична на самом деле?

Суть проекта заключается в использовании белка, извлеченного из окаменелостей 80-миллионолетней давности, для создания синтетического аналога кожи самого известного хищника мезозойской эры — Тираннозавра Рекса

. Учёные утверждают, что им удалось разработать инновационный материал, который не только внешне напоминает натуральную кожу, но и обладает её прочностью и ремонтопригодностью. Для этого исследователи синтезировали ген, основанный на структуре белка коллагена, и внедрили его в клетки, которые выращивают средний слой кожи — основу будущей "динозавровой кожи".

Однако, вопреки распространённому мифу, специалисты не пытаются клонировать ДНК T. rex или буквально "воскресить" его шкуру.

Их задача скромнее, но не менее амбициозна: создать биотехнологический материал, вдохновлённый структурой белковых соединений древних ящеров. Представители компании уверяют, что их метод исключает использование химических добавок и искусственных материалов, а сам процесс происходит в строго контролируемой среде. Это делает будущую кожу не только визуально неотличимой от натуральной, но и более экологичной: ни убитых животных, ни вредных веществ.

Уже к концу 2025 года разработчики планируют запустить первые роскошные аксессуары — сумки, которые станут флагманскими продуктами новой линии. А в случае успеха горизонты проекта расширятся на другие отрасли, например, автомобилестроение. Казалось бы, мечта дизайнеров и инженеров сбывается. Но есть одна загвоздка.

Научное сообщество отреагировало на заявление компании с изрядной долей скепсиса. Профессор Том Эллис из Императорского колледжа Лондона назвал идею "воссоздания кожи динозавра" крайне маловероятной. По его мнению, человечество попросту не обладает достаточными знаниями об эволюции коллагена T. rex, чтобы синтезировать именно его ген. Вместо этого, считает учёный, итоговый материал будет мало чем отличаться от уже существующих альтернатив кожи — например, коровьей или куриной.

Специалисты солидарны: чтобы получить настоящую кожу T. rex, требуется ДНК вымершего животного, которой попросту не существует.

К тому же, все найденные фрагменты коллагена тираннозавра обнаружены в костях, а не в кожном покрове. Палеонтолог Томас Хольц-младший из Университета Мэриленда прямо назвал инициативу группы компаний "фантазией". По его словам, попытки создать биоматериал, опираясь лишь на косвенные данные, выглядят скорее как научная фантастика, чем реальная технология.

А ведь именно на этом "фантастическом" фундаменте держится партнёрство трёх компаний: креативного агентства VML, стартапа The Organoid Company и биотехнологической фирмы Lab-Grown Leather Ltd. Смогут ли они доказать обратное — покажет время.

Уточнения

Диноза́вры — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

