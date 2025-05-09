Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сжигает не только язык: как эта специя атакует воспаления и плохой жир
Бородина с сарказмом ответила на критику из-за покупок игрушек для сумок
Меньше волос — больше работы: в какую ловушку попадают те, кто режет длину
Этот материал превращает балкон в сарай — не повторяйте ошибку
Это удобрение стоит копейки, но огурцы после него растут, как на стероидах
Когда солнечная энергия против реальности: Испания и Португалия на грани энергетического коллапса
Маленькие вредители, большие беды: неожиданные жертвы паразитов
Обрети тело как у гимнастки всего за месяц: эта тренировка на коврике вдохновлена реформером пилатеса
Секрет мясистых помидоров: как обмануть куст и вырастить плоды мечты

Замороженные заживо: что заставило целую семью пойти на страшный эксперимент

Наука

В мире существует необычная семья, готовая пойти на крайний шаг ради будущего воссоединения.

лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by mararie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
лаборатория

Глава этого семейства, Деннис Ковальски, работает в американской крионической компании, занимаясь заморозкой тел людей после смерти. Его профессия имеет глубокий смысл: он надеется, что в будущем медицинская наука шагнет далеко вперед и сможет не только воскресить замороженных, но и вылечить их от заболеваний, ставших причиной смерти. Сам Деннис имеет за плечами опыт пожарного и парамедика, но теперь его миссия — дать шанс на вторую жизнь тем, кто в неё верит.

На сегодняшний день в компании Ковальски заморожено около 270 человек, хотя число желающих попасть в криохранилище превышает 2000. Стоимость такой процедуры немаленькая — примерно 10,5 миллионов форинтов (около 28 тысяч долларов).

Эти деньги покрывают не только заморозку и хранение тела в специальном контейнере, но и предполагаемые будущие расходы на медицинское оживление и реабилитацию. Далеко не каждый может себе позволить такую роскошь, но для семьи Ковальски это стало семейной стратегией.

Супруга Денниса и их трое сыновей дали согласие на заморозку своих тел после смерти. По мнению криоников, если технология сработает, в будущем эти люди проснутся в мире, абсолютно не похожем на сегодняшний. Неизвестность пугает, ведь разбуженные окажутся в одиночестве, в эпохе, где нет никого из близких. Осознав это, Деннис Ковальски нашёл неординарное решение: убедил семью заморозить себя вместе с ним. Их мотивация проста — вновь быть вместе, когда наука вернет их к жизни.

Правда, не все разделяют энтузиазм криоников. Критики метода убеждены, что вместо вложения денег в фантастическую возможность воскрешения стоит ценить жизнь здесь и сейчас.

Они приводят примеры людей, которые, доверившись крионике, не получили обещанного результата: тела остались замороженными без перспективы пробуждения. Семья Ковальски осознаёт риски, но для них важнее не упустить шанс на будущее воссоединение, даже если шансы на успех науки — всего лишь гипотеза.

Уточнения

Криокамера — сосуд (камера) или помещение, предназначенное для создания экстремально низких температур (обычно от минус 50 до минус 170 °C). 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Недвижимость
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере Аудио 
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Российский шоу-бизнес
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы Аудио 
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Российский шоу-бизнес
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена? Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Последние материалы
Три интерьерных промаха, из-за которых спальня теряет уют
Алла Пугачёва странно высказалась о Дне Победы
Забудьте про говядину и курицу: это мясо с низким холестерином рвёт всех в клочья
Включили — и забыли про обезвоживание: этот гаджет меняет жизнь в пансионатах
Похудение без спортзала и слёз: что действительно помогло женщине сбросить 22 кг
С виду безопасна, но её прозвали тихим убийцей: правда о толстянке
Кинокритик-иноагент Долин* о Михалкове: он думает, что публика его сильно любит
Электромобили нового поколения: Renault показывает, как сделать быструю зарядку доступной для всех
Места, которые исчезнут с карты мира: у вас есть последние несколько лет, чтобы посетить их
771 000 бомжей в США: как власти борются с бездомностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.