Замороженные заживо: что заставило целую семью пойти на страшный эксперимент

В мире существует необычная семья, готовая пойти на крайний шаг ради будущего воссоединения.

Фото: https://commons.wikimedia.org by mararie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лаборатория

Глава этого семейства, Деннис Ковальски, работает в американской крионической компании, занимаясь заморозкой тел людей после смерти. Его профессия имеет глубокий смысл: он надеется, что в будущем медицинская наука шагнет далеко вперед и сможет не только воскресить замороженных, но и вылечить их от заболеваний, ставших причиной смерти. Сам Деннис имеет за плечами опыт пожарного и парамедика, но теперь его миссия — дать шанс на вторую жизнь тем, кто в неё верит.

На сегодняшний день в компании Ковальски заморожено около 270 человек, хотя число желающих попасть в криохранилище превышает 2000. Стоимость такой процедуры немаленькая — примерно 10,5 миллионов форинтов (около 28 тысяч долларов).

Эти деньги покрывают не только заморозку и хранение тела в специальном контейнере, но и предполагаемые будущие расходы на медицинское оживление и реабилитацию. Далеко не каждый может себе позволить такую роскошь, но для семьи Ковальски это стало семейной стратегией.

Супруга Денниса и их трое сыновей дали согласие на заморозку своих тел после смерти. По мнению криоников, если технология сработает, в будущем эти люди проснутся в мире, абсолютно не похожем на сегодняшний. Неизвестность пугает, ведь разбуженные окажутся в одиночестве, в эпохе, где нет никого из близких. Осознав это, Деннис Ковальски нашёл неординарное решение: убедил семью заморозить себя вместе с ним. Их мотивация проста — вновь быть вместе, когда наука вернет их к жизни.

Правда, не все разделяют энтузиазм криоников. Критики метода убеждены, что вместо вложения денег в фантастическую возможность воскрешения стоит ценить жизнь здесь и сейчас.

Они приводят примеры людей, которые, доверившись крионике, не получили обещанного результата: тела остались замороженными без перспективы пробуждения. Семья Ковальски осознаёт риски, но для них важнее не упустить шанс на будущее воссоединение, даже если шансы на успех науки — всего лишь гипотеза.

Уточнения

Криокамера — сосуд (камера) или помещение, предназначенное для создания экстремально низких температур (обычно от минус 50 до минус 170 °C).

