Иммунитет на стероидах: неожиданный секрет долголетия у млекопитающих

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Оказывается, дело не только в удаче природы или размере тела. Новое международное исследование, проведённое в Университете Бата, указывает на неожиданную связь между продолжительностью жизни, размером мозга и иммунной системой млекопитающих.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с собакой

Долгая жизнь — дело генетики

Учёные проанализировали геномы 46 видов млекопитающих и сопоставили их с максимальной зарегистрированной продолжительностью жизни (MLSP).

Это не средний возраст, а максимально возможный при идеальных условиях — без хищников, болезней и голода.

Результат оказался неожиданным: долгоживущие виды чаще обладают расширенными семействами генов, отвечающих за иммунитет.

Это говорит о том, что эволюция делает ставку не на отдельные мутации, а на масштабные изменения в геноме.

Мозг + иммунитет = долголетие

Пример? У дельфинов и китов с большим мозгом MLSP достигает 39 и до 100 лет соответственно. У мышей с крошечным мозгом — всего 1-2 года.

Но есть исключения: кроты и летучие мыши живут гораздо дольше, чем предполагает их анатомия. Геномный анализ показал: у них особенно развита иммунная система.

"Уже давно известно, что относительный размер мозга коррелирует с продолжительностью жизни — эти две характеристики имеют общий эволюционный путь", — пояснил доктор Бенджамин Падилья-Моралес, первый автор работы.

Однако исследование также подчёркивает удивительную роль иммунной системы не только в борьбе с болезнями, но и в поддержании долгой жизни на протяжении эволюции млекопитающих.

Исследователи подчёркивают: сильный иммунитет не просто отталкивает болезни, он помогает организму очищаться от повреждённых клеток, контролировать инфекции и даже предотвращать развитие опухолей.

Уточнения

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком, среди которых и вид Человек разумный (лат. Homo sapiens); общее же число видов млекопитающих, превышает 20 000.

