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Они нас слышат: загадочный сигнал из глубины космоса

3:14
Наука

В ноябре 2023 года NASA зафиксировало событие, которое навсегда изменит ландшафт межпланетной коммуникации.

Космос
Фото: eso.org by ESO/Igor Chekalin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Космос

С расстояния 16 миллионов километров (это примерно в 40 раз дальше, чем от Земли до Луны) на нашу планету успешно пришло сообщение, закодированное лазером. Звучит как фантастика? Но это уже реальность.

Прорыв был достигнут благодаря миссии Психея, запущенной осенью 2023 года на ракете Falcon Heavy от SpaceX.

Корабль нес на борту не только оборудование для изучения металлического астероида Психея (об этом ниже), но и важнейший эксперимент DSOC (Эксперимент Оптической Связи в Глубоком Космосе). Его задача — проверить, можно ли передавать данные в дальнем космосе не через радиоволны, а с помощью лазерного луча.

И вот 14 ноября приборы подтвердили: инфракрасный лазер с Психеи успешно "прицелился" в телескоп Хейла (Калифорния, Обсерватория Паломар). Передача шла с задержкой 50 секунд (столько времени свет преодолевает путь туда-обратно), но главное — сигнал дошел без искажений. Это не просто технический успех, а настоящий задел на будущее марсианских миссий и не только.

Что это значит для космоса?

До сих пор радиосвязь была безальтернативным стандартом для космических аппаратов. Но у нее есть фатальный недостаток — низкая пропускная способность. Проще говоря, передача видео высокой четкости с Марса на Землю сегодня занимает часы, а то и дни. Лазерная связь увеличивает емкость канала в 100 раз. Это взрывной рост: вместо урывков данных — потоковое видео, четкие снимки, развернутые научные отчеты в реальном времени.

Представьте: астронавты на Марсе ведут прямую трансляцию посадки, марсоход отправляет гигабайты геологических анализов, а ученые на Земле видят все это без задержки. Никаких "мы получили фрагмент данных, ждите следующей сессии". Именно здесь кроется ключ к безопасным межпланетным экспедициям: мониторинг состояния экипажа, мгновенная передача телеметрии, связь без "мертвых зон".

Но Психея — не просто "лазерный почтальон"

Сама миссия вдвойне историческая. В 2029 году корабль достигнет металлического астероида Психея, затерянного между Марсом и Юпитером. Ученые считают: изучение его недр прольет свет на зарождение планет земной группы. Что внутри — остатки ядра протопланеты или сгусток космического металла? Ответы изменят учебники астрономии.

Получается, NASA одним выстрелом убило двух зайцев: обкатало технологию связи будущего и запустило геологоразведку в космосе. А мы получили четкий сигнал: эра медленной радиосвязи уходит. Лазеры, гигабитные каналы, потоковая космонавтика — все это уже не фантастика Илона Маска, а рабочие чертежи NASA.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства  — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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