Природа мстит: как климат превращает США в болото — и этого можно было избежать

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если бы апрельское наводнение в США случилось не просто так, а было предсказуемым следствием потепления климата? Новое исследование говорит именно об этом.

Фото: flickr.com by Министерство сельского хозяйства США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Последствия наводнения. США

Смертоносная стихия

С 2 по 6 апреля сразу несколько штатов США — Кентукки, Теннесси и Арканзас — пострадали от мощного наводнения.

Погибли по меньшей мере 15 человек, ещё 9 стали жертвами сопутствующих торнадо. Эти погодные явления пришлись на южную часть Среднего Запада и юго-восток страны.

Что говорит наука

Согласно отчёту World Weather Attribution, глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью, повысило вероятность подобных наводнений на 40%, а их интенсивность — примерно на 9%.

Это подтверждают и данные о повышении температуры поверхности моря, в частности, в Мексиканском заливе, откуда поступает большая часть влаги в регион.

"Мы нагреваем планету, сжигая ископаемое топливо, и это делает экстремальные погодные явления всё более частыми". — подчёркивают авторы отчёта.

Как это работает

Историческое наводнение стало результатом столкновения двух атмосферных систем: высокого давления на востоке и низкого — на западе.

Эти системы "застряли" над одним регионом, и дождь буквально не прекращался. Дополнительную влагу приносили струйные течения с востока Тихого океана и испарения с тёплых вод Мексиканского залива.

Исследователи подсчитали: если бы температура Земли была на 1,3 °C ниже, такие дожди случались бы в 2-5 раз реже, а их сила была бы на 13-26% меньше.

Что нас ждёт

Сегодняшний уровень потепления уже превышает рамки, установленные Парижским соглашением. Апрель стал 21-м из 22 месяцев подряд, когда температура превышала целевой предел в 1,5 °C.

Если тенденция сохранится, к концу века Земля может прогреться ещё на 2,6 °C. Это вдвое увеличит частоту подобных катастроф и на 7% — их разрушительность.

Уточнения

Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.



Смерч или торна́до (также известные под другими названиями, см. ниже), является экстремально быстро вращающимся столбом воздуха, который распространяется от кучево-дождевого облака до поверхности Земли.

