Природа мстит: как климат превращает США в болото — и этого можно было избежать

Что, если бы апрельское наводнение в США случилось не просто так, а было предсказуемым следствием потепления климата? Новое исследование говорит именно об этом.
С 2 по 6 апреля сразу несколько штатов США — Кентукки, Теннесси и Арканзас — пострадали от мощного наводнения.
Погибли по меньшей мере 15 человек, ещё 9 стали жертвами сопутствующих торнадо. Эти погодные явления пришлись на южную часть Среднего Запада и юго-восток страны.
Согласно отчёту World Weather Attribution, глобальное потепление, вызванное человеческой деятельностью, повысило вероятность подобных наводнений на 40%, а их интенсивность — примерно на 9%.
Это подтверждают и данные о повышении температуры поверхности моря, в частности, в Мексиканском заливе, откуда поступает большая часть влаги в регион.
"Мы нагреваем планету, сжигая ископаемое топливо, и это делает экстремальные погодные явления всё более частыми". — подчёркивают авторы отчёта.
Историческое наводнение стало результатом столкновения двух атмосферных систем: высокого давления на востоке и низкого — на западе.
Эти системы "застряли" над одним регионом, и дождь буквально не прекращался. Дополнительную влагу приносили струйные течения с востока Тихого океана и испарения с тёплых вод Мексиканского залива.
Исследователи подсчитали: если бы температура Земли была на 1,3 °C ниже, такие дожди случались бы в 2-5 раз реже, а их сила была бы на 13-26% меньше.
Сегодняшний уровень потепления уже превышает рамки, установленные Парижским соглашением. Апрель стал 21-м из 22 месяцев подряд, когда температура превышала целевой предел в 1,5 °C.
Если тенденция сохранится, к концу века Земля может прогреться ещё на 2,6 °C. Это вдвое увеличит частоту подобных катастроф и на 7% — их разрушительность.
Наводне́ние — значительное затопление определённой территории в результате подъёма уровня воды в реке, озере, водохранилище, наносящее материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде.
Смерч или торна́до (также известные под другими названиями, см. ниже), является экстремально быстро вращающимся столбом воздуха, который распространяется от кучево-дождевого облака до поверхности Земли.
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