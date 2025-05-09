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Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий

3:39
Наука

Пока половина мира бьется за каждый новый килограмм лития, ученые из Китая совершили революционный прорыв – они убрали из уравнения батарей самый проблемный элемент.

Опоры электроснабжения
Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Опоры электроснабжения

Команда исследователей из Института передовых технологий Шэньчжэня разработала биобатарею, которая генерирует энергию без лития, кобальта и любых других редких металлов. Вместо этого в ход пошли микроскопические помощники – живые бактерии.

Дефицит лития и кобальта уже давно перестал быть просто экономической проблемой. Добыча этих элементов истощает ресурсы, загрязняет окружающую среду и тормозит развитие всей отрасли возобновляемой энергетики. Но китайские инженеры нашли изящное решение: если нельзя добывать энергию из недр, значит, ее нужно получать изнутри живых организмов. И речь не о фантастике – технология уже работает.

В сердце биобатареи лежат электроактивные бактерии Shewanella oneidensis MR-1.

Эти микроорганизмы уникальны тем, что производят электричество в процессе своей жизнедеятельности

Ученые поместили их в специальный гидрогель на основе альгината (безопасного вещества, получаемого из водорослей) — он защищает бактерии и помогает им стабильно работать.

Фактически, гидрогель с микроорганизмами играет роль анода (положительного полюса батареи), а второй гидрогель с особым химическим составом служит катодом (отрицательным полюсом). Между ними установлена тонкая мембрана, пропускающая ионы и замыкающая цепь.

Самое удивительное — всю эту конструкцию можно напечатать на 3D-принтере. Размер опытного образца не превышает 20 мм в диаметре и 3,2 мм в толщину (примерно с крупную монетку), но даже он генерирует достаточно энергии для питания крошечных устройств.

Революция в медицине и не только

Настоящий потенциал биобатарей — в портативной электронике, особенно медицинской. Представьте себе имплантируемые устройства, которые контролируют давление, стимулируют ткани и следят за состоянием организма в реальном времени — и при этом не требуют перезарядки годами. Никаких операций по замене батареек, никаких токсичных материалов, только безопасные гели и микроорганизмы.

По мнению разработчиков, такие биобатареи откроют путь к новым формам физиотерапии, где стимуляция нервных окончаний и мышц идет не от внешних приборов, а прямо изнутри тела. Фактически, это биоэлектрическая гармония — когда электроника становится продолжением живых тканей, а не враждебным вмешательством.

Что это значит для будущего

Если технология масштабируется (а предпосылки крайне оптимистичны), мир может навсегда отказаться от литиевых лихорадок, экологически грязной добычи и проблем с утилизацией отработанных батарей. Это не просто замена одного типа аккумуляторов другим — это смена парадигмы. Энергию можно будет получать там, где раньше ее и не искали — в почве, воде, внутри живых организмов.

Разработчики пока не раскрывают КПД биобатареи, но уже понятно: главное достижение не в мегаваттах, а в простоте, экологичности и доступности. Никаких рудников, никаких токсичных отходов, никаких перебоев с поставками редких металлов. Только бактериальный гель, 3D-печать — и готово.

Уточнения

Шэньчжэ́нь — город субпровинциального значения в провинции Гуандун на юге Китайской Народной Республики, граничит с Гонконгом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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