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Секрет бодрости: ранее неизвестная мутация переворачивает всё, что мы знали о сне

1:52
Наука

Некоторые люди способны чувствовать себя бодро, спав всего 4-6 часов. Как? У них может быть редкая мутация SIK3-N783Y, которая изменила представления учёных о сне.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

Необычные способности "суперсонь"

Исследователи обнаружили мутацию SIK3-N783Y у человека с так называемым синдромом суперсна.

Чтобы проверить её влияние, они ввели эту мутацию лабораторным мышам — и те действительно стали спать меньше. При этом чувствовали себя вполне нормально.

"Наш организм продолжает работать, когда мы ложимся спать — выводит токсины и восстанавливает повреждения, эти люди просто делают всё это быстрее", — говорит нейробиолог и генетик Ин-Хуэй Фу.

Речь не о недосыпе

Важно: "суперспящие" не страдают от недосыпания. Им и правда требуется меньше сна, чем остальным. Наоборот — если они спят дольше обычного, могут чувствовать себя хуже.

Для большинства из нас 7-9 часов — норма. Но мутация даёт обладателям "ночные суперспособности": они бодры, энергичны и выносливы даже при коротком сне.

Испытание на мышах

Мыши с мутацией спали на 31 минуту меньше, чем их обычные собратья, и на 54 минуты меньше после искусственного лишения сна.

Хотя для человека это кажется немного, для мышей — это ощутимая разница, ведь они спят около 12 часов в сутки.

Учёные отмечают, что точное влияние мутации может зависеть от множества факторов: от генетики до образа жизни. Однако Sik3 уже сейчас рассматривается как потенциальная терапевтическая мишень для борьбы с нарушениями сна.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Термин предложен Хуго де Фризом в 1901 году.

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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