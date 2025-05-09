Чудовище из глубин: самая экстремальная волна в истории изменила нас и Землю

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В конце 2020 года на побережье Канады произошло событие, которое заставило ученых пересмотреть границы понимания океанских явлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Arturo Mann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Волны на море

У берегов Уклуэлета, небольшого поселения на острове Ванкувер, внезапно возникла волна высотой 17,6 метров — настоящая водяная стена, сопоставимая с четырехэтажным зданием. Это не просто природная аномалия, а важнейшая веха в изучении так называемых волн-гигантов, случающихся, по оценкам специалистов, лишь раз в 1300 лет.

Открытие стало возможным благодаря системе мониторинга MarineLabs, отслеживающей состояние морей с помощью специальных поплавков. Именно приборы зафиксировали аномалию, заставившую научное сообщество заговорить о событии мирового масштаба.

И лишь два года спустя исследователи подтвердили: эта волна стала самой экстремальной из всех зафиксированных в пропорциональном отношении. Чтобы понять масштаб, стоит пояснить: волной-гигантом называют ту, что минимум вдвое превышает высоту окружающих волн. Уклуэлетская аномалия превзошла этот порог почти в три раза.

По словам физика Университета Виктории Йоханнеса Геммриха, пропорционально волна у канадских берегов, вероятно, является самой выдающейся из когда-либо зарегистрированных. Прежде подобные случаи буквально тонули в океане неведения — столь редкие свидетельства удавалось получить.

Долгое время гигантские волны считались скорее мифом, чем реальностью. Морские легенды о водяных монстрах, топящих корабли, столетиями не воспринимались всерьез из-за отсутствия конкретных доказательств.

Перелом наступил в 1995-м, когда нефтяную платформу Draupner у побережья Норвегии накрыла волна высотой почти 26 метров. Это событие — "волна Драупнер" — стало первой научно подтвержденной встречей человечества с водяным гигантом и дало толчок новой эре океанографических исследований. С тех пор десятки подобных случаев описаны не только в океанах, но даже на внутренних озерах.

Но уклуэлетская волна уникальна не абсолютной высотой, а соотношением с "соседними" волнами. Она словно выросла из ниоткуда, не вписываясь в привычную логику морских течений и ветров.

А между тем именно такие "неожиданные" исполины представляют главную опасность для судов, нефтяных вышек и прибрежных поселков. Исторически не раз именно они могли становиться невидимыми убийцами кораблей — например, в загадочных исчезновениях судов в 1970-х, когда обломки позже находили с явными признаками удара колоссальной силы.

Система MarineLabs, частью которой является поплавок у Уклуэлета, развернута именно для раннего предупреждения таких угроз. Как пояснил генеральный директор организации Скотт Битти, главная цель — повысить безопасность морехозяйственной деятельности и защитить прибрежные сообщества путем глобального мониторинга. И эта задача становится все актуальнее.

По данным исследования 2020 года, из-за климатических сдвигов высота волн в северной части Тихого океана может увеличиться. Это значит, что события наподобие уклуэлетского могут оказаться не разовыми катаклизмами, а будущим морских просторов. Ученые добавляют: современные модели заметно недооценивают потенциал океанских глубин — есть предположения, что экстремальные волны способны достигать высоты в четыре раза больше расчетной.

Так волна у канадских берегов стала не просто рекордом, а сигналом: необходимо удвоить усилия по мониторингу и защите морских пространств. Миф о волнах-гигантах наконец обрел научную почву — и одновременно превратился в тревожное предупреждение о скрытых угрозах, которые океан хранит под поверхностью.

Уточнения

Ванку́вер — город на западном побережье Канады, крупнейший населённый пункт провинции Британская Колумбия и третий по величине в Канаде.

