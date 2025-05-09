Последний рубеж обороны: это вещество убивает вас медленно, но каждый день

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Каждый день мы сталкиваемся с невидимой угрозой, которая буквально окружает нас дома, в пище и даже в воздухе, которым мы дышим.

Фото: Richard Hurd is licensed under Creative commons-attribution 3.0 Выбросы

Ученые сделали тревожное открытие, изучив образцы обычной бытовой пыли. Оказалось, что крошечные частицы пластика, известные как микропластик и нанопластик, способны ускорять старение нашего организма на клеточном уровне. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Food and Chemical Toxicology, и они заставляют по-новому взглянуть на проблему загрязнения пластиком.

Эти микроскопические частицы настолько малы, что могут беспрепятственно проникать в наш организм — через еду, которую мы едим, воздух, который мы вдыхаем, и даже через кожу при контакте с загрязненными поверхностями.

Ученые провели масштабный анализ многочисленных исследований на эту тему, чтобы понять, как именно микропластик и нанопластик влияют на наше здоровье. Вывод оказался неутешительным: эти пластиковые "вредители" способны нарушать работу клеток, делая их менее эффективными. Особенно страдают митохондрии — своеобразные "энергетические станции" внутри клеток, которые отвечают за выработку энергии и играют ключевую роль в процессе старения.

Когда митохондрии перестают работать правильно, организм испытывает дополнительный стресс, что со временем буквально изнашивает клетки. Это чревато серьезными последствиями: повышается риск возрастных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии и потеря памяти.

Пока ученые бьют тревогу, но не могут дать точный ответ на главный вопрос: способны ли эти пластиковые частицы проникать через гематоэнцефалический барьер, защищающий наш мозг. По словам химика-эколога Шерри Мейсон, специализирующейся на микропластике, эксперты знают, что эти частицы распространяются по всему организму, но их влияние на когнитивные функции и риск деменции еще предстоит изучить.

Если подтвердится, что микропластик все-таки способен преодолевать этот защитный барьер, человечество получит еще одну глобальную проблему. Именно поэтому подобные исследования так важны — они помогут разработать новые методы медицинского скрининга и стратегии в сфере общественного здравоохранения.

Ученые смогут точнее определять группы риска — в первую очередь, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. А это значит, что в будущем мы, возможно, научимся замедлять или даже предотвращать процессы старения, связанные с воздействием пластика.

Но проблема уже сейчас выходит далеко за рамки лабораторий. Микропластик заполонил абсолютно все: океаны, почву, водоемы. Он вредит не только людям, но и дикой природе, разрушая целые экосистемы.

Правительства некоторых стран уже начали принимать меры: например, страны Евросоюза запретили ряд одноразовых пластиковых изделий, а власти округа Монтгомери в Мэриленде планируют ввести запрет на пластиковые пакеты.

Однако каждый из нас тоже может снизить риски — и не потребуются глобальные реформы. Достаточно простых изменений в быту: хранить еду в стеклянной посуде, отказаться от разогрева пищи в пластиковых контейнерах и внимательно относиться к выбору продуктов.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

