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США включили невидимый двигатель прогресса – и он уже работает

4:28
Наука

В сердце американской пустыни, недалеко от Северного Лас-Вегаса, штат Невада, разворачивается настоящая революция в области чистой энергии.

Райский остров
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Райский остров

Здесь, среди засушливого ландшафта, компания Air Liquide запустила крупнейший в мире завод по производству жидкого водорода, выдающий на-гора до 30 тонн этого ценного ресурса ежедневно. Значение этого события трудно переоценить — сегодня водород является ключевым элементом в глобальном переходе к низкоуглеродной экономике, и США уверенно занимают в этом процессе одну из ведущих ролей.

Завод в Северном Лас-Вегасе поражает не только размахом производства, но и своей уникальностью — аналогов такому масштабному проекту в мире просто не существует.

Его основная задача — снабжать водородом транспортный сектор и промышленность, и он с успехом справляется с этой миссией, достигнув рекордных показателей. Технологический процесс доведён до совершенства: водород производится, сжижается при сверхнизких температурах и готов к использованию в транспорте на топливных элементах, экологически чистых энергетических установках и промышленных процессах.

По данным компании, производительность этого гиганта настолько высока, что он способен обеспечить топливом более 40 000 автомобилей на водородных топливных элементах — только в Калифорнии это серьёзный вклад в выполнение амбициозных экологических стандартов, в частности, нормативов низкоуглеродного топлива (LCFS).

Что выделяет этот проект среди прочих — отказ от традиционного "грязного" водорода, получаемого из ископаемого топлива. Вместо этого Air Liquide делает ставку на возобновляемую энергию и биометан, снижая углеродный след производства до минимальных значений. Такое сочетание промышленных масштабов и экологической чистоты — редкость в современной энергетике.

Однако значение завода выходит далеко за рамки чистой энергетики. Это наглядный пример успешного экономического и технологического развития региона. В проект было вложено $250 млн — и результат не заставил себя ждать.

На этапе строительства было создано около 700 временных рабочих мест, а сейчас на предприятии трудится 25 высококвалифицированных специалистов. По мере того как новые компании начинают проявлять интерес к этому району, привлечённые перспективами "зелёной" энергетики, завод становится локомотивом финансового возрождения Северного Лас-Вегаса и прилегающих территорий.

Но что действительно выделяет это предприятие — инновационные методы производства "зелёного" водорода. Компания отказалась от устаревших технологий, делая упор на три ключевых направления:

Во-первых, используется электролиз на базе возобновляемой электроэнергии — процесс, при котором вода расщепляется на водород и кислород без каких-либо вредных выбросов.

Во-вторых, в ход идёт возобновляемый природный газ (биометан), особенно актуальный для рынков Калифорнии, где требования к низкоуглеродному топливу особенно строги.

В-третьих, применяются технологии улавливания и хранения углерода — там, где без традиционных источников не обойтись, минимизируется экологический ущерб.

В итоге завод в Неваде стал эталоном для будущих проектов подобного рода по всему миру. Это не просто производство — полноценная "водородная фабрика будущего", демонстрирующая, что масштабная энергетика может быть одновременно экологичной, эффективной и экономически оправданной.

Фактически, завод в пустыне Невады развеял миф о том, что "чистый" водород — это дело далёкого будущего. Жидкая энергия, способная запитать целые города и обеспечить работу промышленных предприятий без загрязнения атмосферы, уже производится здесь и сейчас.

Растущий спрос на "зелёную" энергетику получает адекватный ответ — и кто знает, может быть, сотрудничество с другими лидерами рынка, такими как Exolum, способная транспортировать и хранить "зелёный" водород даже в отдалённых регионах вроде Англии, выведет эту технологию на новый глобальный уровень.

Уточнения

Оа́зис — богатое растительностью место в пустыне или полупустыне (реже в степи, саванне и даже в засушливой лесостепи), изолированное от других массивов растительности; обычно расположено около естественного водоёма. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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