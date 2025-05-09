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Спасение человечества: мир забудет о жажде и нехватке воды благодаря этой разработке

2:31
Наука

В одном из ведущих исследовательских университетов Техаса совершили прорыв, который может изменить жизнь миллионов людей по всему миру.

Вода
Фото: commons.wikimedia.org by MrO7aid22, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вода

Учёные разработали инновационный метод извлечения питьевой воды прямо из воздуха, используя при этом то, что обычно отправляется в мусор — остатки пищи и другие органические отходы. Этот подход не только эффективен, но и экологичен, что делает его особенно ценным в условиях глобального дефицита пресной воды.

Суть изобретения заключается в переработке биомассы (в частности, пищевых отходов или даже ракушек мидий) в особый "гидрогелевый сок".

Этот гель обладает удивительным свойством: он способен извлекать влагу из воздуха и при этом удерживать её в себе, а затем высвобождать чистую воду при незначительном нагреве. Поразительно, но с каждого килограмма такого геля можно получить до 14 литров питьевой воды в сутки.

Как объясняют сами исследователи, их метод основан на изучении природных полисахаридов. Учёные научились модифицировать эти вещества на молекулярном уровне, что значительно увеличивает их способность связывать влагу.

Особенность разработки — в двухэтапном процессе: сначала гидрогелевый состав поглощает воду из воздуха при комнатной температуре, а затем при умеренном нагреве (около 60°C) отдаёт её в чистом виде. Что важно, такой нагрев легко достигается за счёт солнечной энергии или отработанного тепла от промышленных процессов.

Первые испытания показали, что разработка техасских учёных значительно превосходит существующие аналоги. Сейчас большинство подобных систем способны очищать от 1 до 5 галлонов (3,7-18,9 литров) воды в день, тогда как новый метод демонстрирует куда большую производительность. При этом он работает даже в сухой среде и позволяет использовать разнообразную биомассу, что делает его универсальным решением.

Отдельное преимущество разработки — её экологичность. Гидрогелевый состав полностью биоразлагаем, а значит, после использования попросту исчезнет без вреда для природы.

Это не просто технология будущего — это уже реальность, которую исследователи намерены масштабировать в ближайшее время. Коммерческие образцы, готовые к массовому использованию, могут появиться быстрее, чем кажется.

Уточнения

Техасский университет в Остине — публичный университет штата в городе Остине (Техас, США) и главный в системе техасского университета.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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