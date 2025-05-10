Пока Земля ждёт катастрофу, на Марсе может начаться новая жизнь

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Илон Маск вновь напомнил о том, почему Марс — это не просто красная точка на небе, а, возможно, последняя надежда человечества. В интервью Fox News он заявил, что создание автономных поселений на Красной планете может стать "страховкой" от глобальных катастроф на Земле.

Фото: Designed by Freepik by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

"Марс — это страхование коллективной жизни. Рано или поздно вся жизнь на Земле будет уничтожена Солнцем, которое постепенно расширяется", — предупредил Маск.

Город, который не зависит от Земли

Ключ к выживанию — создать на Марсе полностью самодостаточную инфраструктуру. Это значит: еда, энергия, жильё, производство — всё должно работать без поставок с Земли. Только так, по словам предпринимателя, можно быть уверенными, что развитие человечества не прервётся даже при глобальных потрясениях на родной планете.

"Мы обязаны стать мультипланетной цивилизацией, потому что Земля в конечном счете будет испепелена", — заявил он.

Первый шаг — роботы. Потом — люди

Идея кажется фантастической, но Маск уже составил конкретный план: в конце 2026 года он планирует отправить на Марс корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus. Это будет генеральная репетиция. А если всё пройдёт успешно, то уже к 2029 году на Марс могут отправиться первые люди.

Илон Маск не впервые говорит о покорении Марса, но сейчас его заявления звучат особенно тревожно — возможно, именно сейчас человечеству стоит серьёзно подумать о своём будущем за пределами Земли.

Уточнения

Цивилиза́ция (от лат. civilis - гражданский, государственный): Одним из первых термин "цивилизация" в научный оборот ввёл философ Адам Фергюсон, который подразумевал под термином стадию в развитии человеческого общества, характеризующуюся существованием общественных страт, а также городов, письменности и других подобных явлений.

