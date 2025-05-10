Новый прибор в России — проверка электроники стала точнее и дешевле

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

От точности работы микроэлектроники зависят системы связи, радары, навигация и безопасность. И теперь у России есть новые инструменты для того, чтобы эта точность не подводила.

Фото: МИСИС by Мария Бродская, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ СВЧ-микроскоп

Холдинг "Росэл" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил три зондовые станции — это приборы для измерения характеристик микроэлектронных компонентов. Благодаря им можно проверять соответствие продукции техническим требованиям ещё на стадии производства.

Кто стоит за разработкой

Новые станции — результат работы Томского НИИ полупроводниковых приборов, который также входит в "Росэл". Учёные создали:

OmegaAir-150COAX — ручную станцию для точечных задач.

Terra-200 и Terra-200T — полуавтоматические модели для более масштабного применения.

Они адаптируются под конкретные типы измерений и обеспечивают высокую точность контроля.

Где пригодятся эти станции

Сфера применения широка: от авиации до автомобильной промышленности. Станции позволяют:

Проверять элементы спутниковой связи, включая оборудование "ГЛОНАСС".

Тестировать компоненты сетей 5G.

Использоваться в создании и верификации математических моделей радиоэлектронных систем.

Иными словами, это основа для создания современной и надёжной техники.

Альтернатива импортным аналогам

"OmegaAir-150COAX и обе станции Terra стали полноценной заменой на отечественном рынке зарубежных аналогов. Устройства не только дешевле, но и по техническим характеристикам не уступают импортным зондовым станциям. Это оборудование используют и предприятия, входящие в контур холдинга, подтверждая его эффективность и надёжность", — отметил генеральный директор "Росэла" Сергей Сахненко.

Уточнения

Микроэлектроника - подраздел электроники, связанный с изучением и производством электронных компонентов с геометрическими размерами характерных элементов порядка нескольких микрометров и меньше.

