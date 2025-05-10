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Что хочет сказать ваш кот? Новый ИИ распознаёт эмоции животных

1:50
Наука

Представьте, что ваш кот может сказать, чего он хочет. А собака — пожаловаться на плохое настроение. Звучит фантастически, но китайская компания Baidu делает первый шаг в этом направлении.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Искусственный интеллект

Что задумала Baidu

Технологический гигант подал заявку на патент ИИ-системы, способной "переводить" звуки, поведение и биосигналы животных в осмысленные фразы на человеческом языке. Разработка объединяет машинное обучение, нейросети и анализ естественного языка.

Система не просто "слушает". Она собирает и анализирует комплекс данных: от тембра голоса и движений до изменений в поведении животного. После этого определяет эмоциональное состояние и озвучивает его фразой, понятной человеку.

Переводчики животных — снова в моде

Попытки наладить "диалог" с питомцами предпринимались и раньше — в 2000-х годах запускались устройства, обещавшие перевод лая или мяуканья. Однако ни один проект не вышел за рамки курьёзов и не стал массовым.

Сегодня в Китае уже существует множество мобильных приложений, якобы "понимающих" животных. Но, по мнению Baidu, эти сервисы лишь имитируют функцию — без серьёзного ИИ и точного анализа сигналов.

Когда ждать запуск

Baidu пока не раскрывает, станет ли технология коммерческим продуктом. Тем не менее, по информации издания South China Morning Post, процесс патентования может занять от одного до пяти лет.

"Заявка находится на стадии рассмотрения. Мы не можем предсказать, получит ли она одобрение и когда", — отмечает юрист шанхайской компании Debund Юй Юньтин.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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