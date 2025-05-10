Из мусора в огонь: новый сплав из металлолома выдерживает 400 градусов

Можно ли создать прочный и жаростойкий материал из… старых пивных банок? Учёные МИСИС доказали: да, и это даже выгоднее традиционных решений.
Обычные алюминиевые сплавы давно используются в промышленности, но имеют серьёзные недостатки. Они требуют дорогого сырья, многоступенчатой обработки и теряют прочность при температуре выше 250 °C. Новая разработка "АЛТЭК" решает сразу все эти проблемы.
Благодаря добавленным элементам, при отжиге формируются микроскопические упрочняющие частицы, повышающие прочность и термостойкость сплава.
Новая технология уже адаптирована под массовое производство: плавка, литьё, прокатка и отжиг выполняются на стандартном оборудовании. В итоге получаются листы с прочностью свыше 300 МПа и высокой пластичностью.
"Изделия, выполненные с применением нового материала, допускают технологические и эксплуатационные нагревы до 400 градусов. Это позволяет использовать их для обшивок транспорта, фасадов зданий и оборудования, где требуется устойчивость к высоким температурам", — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Сплав - макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов.
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