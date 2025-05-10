Из мусора в огонь: новый сплав из металлолома выдерживает 400 градусов

2:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли создать прочный и жаростойкий материал из… старых пивных банок? Учёные МИСИС доказали: да, и это даже выгоднее традиционных решений.

Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Разливочная машина

Альтернатива дорогим алюминиевым сплавам

Обычные алюминиевые сплавы давно используются в промышленности, но имеют серьёзные недостатки. Они требуют дорогого сырья, многоступенчатой обработки и теряют прочность при температуре выше 250 °C. Новая разработка "АЛТЭК" решает сразу все эти проблемы.

Что особенного в "АЛТЭК"

Выдерживает нагрев до 400 °C.

Создаётся почти полностью из металлолома (до 95% вторсырья).

Производится без сложных и дорогих этапов — ни гомогенизации, ни закалки.

Используются только распространённые легирующие элементы: медь, марганец, железо, кремний, магний и цинк.

Благодаря добавленным элементам, при отжиге формируются микроскопические упрочняющие частицы, повышающие прочность и термостойкость сплава.

Промышленная реальность — без космических затрат

Новая технология уже адаптирована под массовое производство: плавка, литьё, прокатка и отжиг выполняются на стандартном оборудовании. В итоге получаются листы с прочностью свыше 300 МПа и высокой пластичностью.

Где пригодится "АЛТЭК"

Автомобильная промышленность: кузова будут на 30% легче стальных, но не уступят в прочности.

Строительство: фасадные панели не боятся коррозии и резких перепадов температур.

Промышленность: огнестойкие перегородки и надёжные контейнеры для грузов.

"Изделия, выполненные с применением нового материала, допускают технологические и эксплуатационные нагревы до 400 градусов. Это позволяет использовать их для обшивок транспорта, фасадов зданий и оборудования, где требуется устойчивость к высоким температурам", — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Уточнения

Сплав - макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов.

