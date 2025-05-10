Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зендая и Том Холланд проведут свадьбу в тайне: стилист раскрыл детали закрытой церемонии
Забудьте о пляжах: Загорье предлагает намного больше – 3 секрета идеального отдыха в Хорватии
Бюджетно, просто и вкусно: рулетики из лаваша с сыром и зеленью
Этот Porsche 911 не из прошлого — он из мечты, переосмысленной заново
Щедрые чаевые! Официантка стала обладательницей монеты, о которой мечтают коллекционеры
Арчи исполнилось шесть лет: Меган и принц Гарри показали трогательное фото сына
Гортензия не любит соседей и ошибки с направлением — как не испортить цветение
Самый вредный шашлык уже лежит в вашем холодильнике
Женщины за рулём в Советском Союзе

Из мусора в огонь: новый сплав из металлолома выдерживает 400 градусов

2:06
Наука

Можно ли создать прочный и жаростойкий материал из… старых пивных банок? Учёные МИСИС доказали: да, и это даже выгоднее традиционных решений.

Разливочная машина
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Разливочная машина

Альтернатива дорогим алюминиевым сплавам

Обычные алюминиевые сплавы давно используются в промышленности, но имеют серьёзные недостатки. Они требуют дорогого сырья, многоступенчатой обработки и теряют прочность при температуре выше 250 °C. Новая разработка "АЛТЭК" решает сразу все эти проблемы.

Что особенного в "АЛТЭК"

  • Выдерживает нагрев до 400 °C.
  • Создаётся почти полностью из металлолома (до 95% вторсырья).
  • Производится без сложных и дорогих этапов — ни гомогенизации, ни закалки.
  • Используются только распространённые легирующие элементы: медь, марганец, железо, кремний, магний и цинк.

Благодаря добавленным элементам, при отжиге формируются микроскопические упрочняющие частицы, повышающие прочность и термостойкость сплава.

Промышленная реальность — без космических затрат

Новая технология уже адаптирована под массовое производство: плавка, литьё, прокатка и отжиг выполняются на стандартном оборудовании. В итоге получаются листы с прочностью свыше 300 МПа и высокой пластичностью.

Где пригодится "АЛТЭК"

  • Автомобильная промышленность: кузова будут на 30% легче стальных, но не уступят в прочности.
  • Строительство: фасадные панели не боятся коррозии и резких перепадов температур.
  • Промышленность: огнестойкие перегородки и надёжные контейнеры для грузов.

"Изделия, выполненные с применением нового материала, допускают технологические и эксплуатационные нагревы до 400 градусов. Это позволяет использовать их для обшивок транспорта, фасадов зданий и оборудования, где требуется устойчивость к высоким температурам", — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Уточнения

Сплав - макроскопически однородный металлический материал, состоящий из смеси двух или большего числа химических элементов с преобладанием металлических компонентов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми
Домашние животные
Кошки не равнодушны к этим запахам: 5 ароматов, которые делают их счастливыми Аудио 
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
План Б. Россия начнёт жёстко расширять зону контроля на Украине Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Последние материалы
США хотят взять под контроль инфраструктуру по поставкам газа из России в Европу
Этот Porsche 911 не из прошлого — он из мечты, переосмысленной заново
Щедрые чаевые! Официантка стала обладательницей монеты, о которой мечтают коллекционеры
Арчи исполнилось шесть лет: Меган и принц Гарри показали трогательное фото сына
Гортензия не любит соседей и ошибки с направлением — как не испортить цветение
Из мусора в огонь: новый сплав из металлолома выдерживает 400 градусов
Самый вредный шашлык уже лежит в вашем холодильнике
Женщины за рулём в Советском Союзе
Наставник шоу Голос отдал семилетнего сына в Гнесинку: ищу баланс, чтобы не пережать
Как начать двигаться, если не хочется совсем: проверенные уловки психолога и тренера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.