Датчик во рту показал скрытые патологии — как работает новая российская разработка

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли измерять низкое давление, не причиняя дискомфорта и без использования электричества? Российские ученые уверенно говорят: да! Исследователи из Пензенского государственного университета в тандеме с коллегами из Кубанского медицинского вуза создали уникальный волоконно-оптический датчик, не имеющий аналогов в мире.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на приёме у стоматолога

Визуально — как таблетка, по функциям — как лаборатория

Экспериментальный датчик внешне напоминает небольшую таблетку. С одной стороны — мягкая "подушечка" для контакта с небом, с другой — чувствительный элемент, размещаемый на языке. Такое устройство не только миниатюрно, но и точнее существующих аналогов в 3-5 раз.

Быстро, точно, безопасно

Процедура с использованием нового датчика занимает всего 15-30 секунд. Для сравнения: обычные методы требуют до 10 минут. Это особенно важно при диагностике детей с врожденными патологиями челюстно-лицевой области — например, при расщелине неба и губы.

Установка элемента во рту не вызывает дискомфорта и абсолютно безопасна: вместо электрических компонентов — только оптические. Сигнал по мощности уступает обычному свету в комнате.

"Мы используем волоконно-оптические элементы, а не электрические. Уровень оптического сигнала ниже, чем у света в повседневной жизни", — поясняет руководитель проекта, профессор Татьяна Мурашкина.

Потенциал применения — от стоматологии до ИВЛ

Новинку планируют использовать в:

Стоматологии.

Неонатологии.

Тонометрах.

Аппаратах ИВЛ.

Благодаря полной безопасности и простоте применения, датчик особенно актуален для новорожденных. Его можно использовать для оценки давления кровотока в пуповине, не опасаясь электромагнитных рисков.

"Исключены любые негативные последствия от электромагнитного воздействия на здоровье младенца", — уточняет Мурашкина.

Ближайшие планы — искусственный интеллект и клиники

Сейчас продолжаются переговоры с медицинскими учреждениями о внедрении устройства в практику. Команда также работает над созданием базы данных с ИИ — она поможет автоматически выявлять отклонения от нормы и сигнализировать о возможной патологии.

При этом стоимость полного комплекта (датчик + электронный блок) не превысит 100 тысяч рублей — это делает новинку доступной для широкого использования.

Уточнения

Да́тчик - конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

